“EE.UU. se está precipitando hacia otra guerra sin fin”, advierte Wes Moore, gobernador de Maryland

El discurso emitido hace unos días por el presidente Donald Trump donde señaló que la guerra en contra de Irán se prolongaría entre dos y tres semanas más no convenció al demócrata Wes More quien considera que dicho conflicto bélico podría ser tan complejo como el registrado frente a Afganistán.

Durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, el gobernador de Maryland habló con la autoridad que le precede tras haber sido miembro de la 82.ª División Aerotransportada del Ejército.

“Tengo la sensación de que nos estamos adentrando en otra de esas guerras interminables que le pedimos al pueblo estadounidense que pague… pero el presidente de los Estados Unidos y comandante en jefe aún no ha explicado con claridad qué es exactamente lo que estamos haciendo”, señaló.

Acto seguido, el afroamericano de 47 años le reprochó al mandatario republicano por elogiar el éxito militar de la Operación Furia Épica, como se le conoce a la campaña militar en Irán, menospreciando quizá en demasía a su adversario.

“El presidente no ha aclarado qué está haciendo Estados Unidos en Irán ni qué significa el éxito. No reconoce el largo camino que aún queda por recorrer“, subrayó.

Una de las grandes preocupaciones de Wes Moore es que, el alto costo de traslado y la permanencia de las tropas estadounidenses en Medio Oriente, será trasladado a los ciudadanos estadounidenses. ( Crédito: U.S. Navy vía AP)

Cuestionado sobre la prolongación de la guerra anunciada por el conservador que gobierna desde Washington, Wes More lo consideró como algo lamentable.

“Me resulta terrible. Estoy pensando en las familias de nuestros militares, que ahora mismo tienen miedo de descolgar el teléfono porque temen escuchar lo que hay al otro lado de la línea”, concluyó.

Aunque Trump asegura haber destruido a la armada y fuerza aérea iraní, así como inutilizado a sus misiles dejando paralizado a la milicia, a más de un mes de implementar continuos bombardeos en varios puntos de Teherán, todavía no consigue la rendición de su oponente.

De hecho, ya hasta se presentó una solicitud dirigida al Congreso para otorgar un paquete de financiación adicional de emergencia, el cual consiste en cerca de $200,000 millones de dólares para seguir en pie de guerra, acción considera por varios analistas políticos como una señal de que las cosas se le están saliendo de control a Trump.

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