Gobernador de Maryland responde a desaire de Trump y le advierte no estar dispuesto a doblegarse

Wes Moore, gobernador de Maryland, respondió con firmeza al desaire del presidente Donald Trump tras excluirlo de la lista de invitados a una cena como parte de la reunión anual de invierno de gobernadores.

El republicano de 79 años decidió tampoco incluir en el evento a Jared Polis, mandatario de Colorado.

A través de un mensaje publicado en la plataforma Truth, el jefe de la nación compartió los argumentos detrás del rechazo hacia los dos políticos citados.

“No invité al gobernador de Colorado, que ha encarcelado injustamente en régimen de aislamiento a una mujer de 73 años enferma de cáncer (¡una condena de nueve años!), por intentar luchar contra el fraude electoral demócrata, ni al malhablado gobernador de Maryland, que afirmó fraudulentamente que había recibido medallas militares. UNA MENTIRA, está haciendo un trabajo terrible en la reconstrucción del puente Francis Scott Key y ha permitido que Baltimore siga siendo un desastre en materia de delincuencia”, expuso.

Desde hace unos días, Wes Moore se descartó para contender por la presidencia en 2028. (Crédito: José Luis Magaña / AP)

En respuesta, durante una entrevista concedida a la cadena de televisión CBS News, Wes Moore le dejó en claro al jefe de la nación su intención de no doblarse ante nadie,

“Quiero ser claro con el presidente: con todo respeto, usted no determina mi valía. Dios determina mi valía. La gente de Maryland determina mi valía. A ellos es a quienes respondo. No a él.

Trabajaré con cualquiera, pero no me doblegaré ante nadie. Y creo que el presidente tiene un problema con eso”, expresó.

En solidaridad con Wes Moore y Jared Polis, el resto de los gobernadores demócratas optaron por no asistir a la reunión programada a celebrarse en la Casa Blanca del 19 al 21 de este mes.

De hecho, la reunión anual de invierno de gobernadores también dejó de ser contemplada como parte de la agenda de la Asociación Nacional de Gobernadores (NGA).

“Dado que la misión de la NGA es representar a los 55 gobernadores, la Asociación ya no actúa como facilitadora de ese evento, y ya no está incluido en nuestro programa oficial”, indica parte de un comunicado.

Dicho posicionamiento no inquieto en lo más mínimo a Trump quien pretende realizar el evento, aunque no asistan los demócratas.

