Trump estalla en contra de un gobernador de su propio partido llamándolo “RINO” y “Mediocre”

El presidente Donald Trump se molestó por una declaración emitida por Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, y sin importar que se tratará de un miembro de su propio partido lo definió como “RINO” (Republicano solo de nombre), término peyorativo utilizado para describir a los políticos considerados insuficientemente leales al Partido Republicano o que no están alineados con su ideología.

El malestar del jefe de la nación comenzó a surgir después de que los gobernadores demócratas optaron por no asistir a la reunión anual de invierno después de que sus colegas Wes Moore, mandatario de Maryland; y a Jared Polis, gobernador de Colorado fueron excluidos del evento.

Sin embargo, Trump se irritó más al enterarse que su correligionario de partido Kevin Stitt afirmó que la decisión de la Casa Blanca de no invitar a un par gobernadores demócratas no dividiría al grupo bipartidista.

“No podemos permitir que una sola acción divisiva logre su objetivo de dividirnos. La solución no es responder con la misma moneda, sino superar las dificultades y mantenernos enfocados en nuestro deber compartido con las personas a las que servimos.

Los gobernadores de Estados Unidos siempre han sido modelos de liderazgo pragmático, y ese ejemplo es crucial cuando Washington se distrae con la política”, escribió el gobernador de Oklahoma en una carta.

Kevin Stitt, gobernador de Oklahoma, dejó de contar con el respaldo del presidente de la nación. (Crédito: Nick Oxford / AP)

En respuesta, el magnate neoyorquino recurrió a la plataforma Truth Social para arremeter en contra de Stitt.

“El gobernador RINO del gran estado de Oklahoma, en el que gané en los 77 condados por tercera vez (¡el único que lo ha conseguido!), afirmó erróneamente mi postura en la exclusiva cena y reunión anual de gobernadores en la Casa Blanca: ‘La Casa Blanca tiene la intención de limitar las invitaciones a la reunión anual de negocios, prevista para el 20 de febrero, solo a los gobernadores republicanos’. ¡Eso es falso! Las invitaciones se enviaron a TODOS los gobernadores, excepto a dos, que considero que no merecen estar allí”, escribió.

Acto seguido, Trump expuso los motivos que determinaron la exclusión de Jared Polis y Wes Moore del evento.

“No invité al gobernador de Colorado, que ha encarcelado injustamente en régimen de aislamiento a una mujer de 73 años enferma de cáncer (¡una condena de nueve años!), por intentar luchar contra el fraude electoral demócrata, ni al malhablado gobernador de Maryland, que afirmó fraudulentamente que había recibido medallas militares. UNA MENTIRA, está haciendo un trabajo terrible en la reconstrucción del puente Francis Scott Key y ha permitido que Baltimore siga siendo un desastre en materia de delincuencia”, expuso.

En un mensaje posterior, el presidente tachó de mediocre a Kevin Stitt por su desempeño al frente del Oklahoma.

“Cuando Kevin Stitt, el mediocre (¡en el mejor de los casos!) gobernador republicano de Oklahoma, estaba perdiendo las elecciones frente a un demócrata, principalmente porque había hecho un mal trabajo, me pidió ayuda. Yo lo apoyé y ganó. Lo siento, mi querida Oklahoma, por haberte hecho eso”, concluyó.

