Trump firma una orden ejecutiva que restringe el voto por correo en todo el país

Bajo el argumento de prevenir cualquier posibilidad de fraude en las elecciones, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva dirigida a restringir el voto por correo en todo el país, pues ahora será necesario que las personas interesadas en recurrir a dicha vía para expresar su respaldo hacia determinado candidato político proporcionen datos donde corroboren su identidad utilizando al Servicio Postal como canal de comunicación.

La iniciativa exige que el Servicio Postal de los Estados Unidos solo envíe las papeletas a las personas que aparezcan en la lista de votación por correo previamente aprobada por el gobierno.

Asimismo, las papeletas que lleguen a los hogares de quienes pretendan ejercer su voto serán enviadas en sobres seguros y con códigos de barras para poder darles un seguimiento si fuera necesario determinar del lugar exacto desde donde fueron completadas para votar.

“Se asegurará de que las papeletas de voto por correo sean seguras, fiables y precisas”, señaló Howard Lutnick, secretario de Comercio, durante la forma del documento.

Cabe señalar que esta orden surge ante la frustración del mandatario de la nación por no encontrar eco entre los miembros del Congreso a su exigencia de aprobar restricciones adicionales al voto por correo.

El enfoque del magnate millonario es que, a partir de los registros federales de ciudadanía y naturalización, así como de los registros del Seguro Social y otras bases de datos federales, el Departamento de Seguridad Nacional debe crear listas donde se indiquen los nombres de las personas que pueden ejercer el voto anticipado.

A partir de eso, el siguiente paso consistirá en que esa relación de nombres será redireccionada hacia los estados para que la verifiquen en sus padrones electorales.

Y finalmente, se le solicitará al Servicio Postal que solo a las personas aprobadas por las autoridades ejercer su voto vía correo se les envíen boletas.

“Esto es muy importante. Ayudará mucho con las elecciones. Nos gustaría tener identificación para votar. Nos gustaría tener prueba de ciudadanía, pero ese será otro tema para otro momento. Estamos trabajando en ello, uno pensaría que sería fácil”, expresó al momento de estampar su rúbrica en el documento.

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