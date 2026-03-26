Trump explica por qué votó por correo: “Porque soy presidente”

El presidente Donald Trump volvió al centro del debate electoral tras admitir que votó por correo en recientes elecciones en Florida, pese a sostener que este método es “sinónimo de fraude electoral” y que “hay que hacer algo al respecto”.

“Decidí votar por correo porque no podía estar presente”, explicó el mandatario durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca. Argumentó que sus responsabilidades como presidente le impidieron acudir a las urnas en persona, por lo que recurrió a una de las excepciones permitidas por la ley electoral.

“¿Saben qué? Como soy presidente de los Estados Unidos, y precisamente por ser presidente de los Estados Unidos, implementé el voto por correo en las elecciones que se celebraron en Florida”, dijo.

La declaración llama la atención porque apenas días antes había reiterado su postura contra este sistema. “El voto por correo significa fraude electoral”, dijo en un evento público, insistiendo en una narrativa que ha sostenido desde hace años, aunque sin pruebas concluyentes que respalden un fraude generalizado.

Trump defendió su decisión al subrayar que existen excepciones válidas, como en casos de ausencia, servicio militar, enfermedad o viajes de trabajo.

“Entonces, si estás ausente, tenemos una excepción. Si eres militar, tenemos una excepción. Si estás de viaje de negocios, tenemos una excepción. Si tienes una discapacidad, tenemos una excepción. Y si estás enfermo, si no te sientes bien. Yo estuve ausente la mayor parte del tiempo en Washington, D.C., así que usé el voto por correo“, señaló, al justificar su propio caso como una situación extraordinaria.

Sin embargo, su explicación ha generado críticas y cuestionamientos sobre una posible contradicción entre su discurso político y sus acciones personales. Especialmente porque, según registros oficiales, la votación anticipada presencial estuvo disponible en el condado de Palm Beach durante varios días, incluyendo fines de semana en los que el presidente se encontraba en su residencia de Mar-a-Lago.

El tema adquiere mayor relevancia en un momento en que Trump impulsa una reforma electoral en el Congreso, que busca restringir el voto por correo y reforzar requisitos como la identificación de votantes. Aunque la propuesta contempla excepciones, el propio presidente ha sugerido en ocasiones que el sistema debería eliminarse casi por completo.

Desde la Casa Blanca, la polémica ha sido minimizada. Funcionarios sostienen que el uso del voto por correo en este caso se ajusta a las reglas vigentes y no contradice la postura del gobierno, que distingue entre excepciones justificadas y el uso generalizado del sistema.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa uno de los temas más sensibles de la política estadounidense: la confianza en los procesos electorales y el uso de mecanismos como el voto por correo, que siguen dividiendo opiniones tanto dentro como fuera del país.

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