Corte Suprema analiza voto por correo en caso clave para elecciones

La Corte Suprema dejó ver este lunes una posible inclinación a restringir el conteo de votos por correo que llegan después del día de la elección, en un caso que podría redefinir las reglas electorales en todo el país.

Durante más de dos horas de argumentos orales en el caso Watson v. Republican National Committee, varios magistrados mostraron escepticismo frente a una ley de Mississippi que permite contar boletas enviadas por correo siempre que tengan sello postal del día de la elección y lleguen hasta cinco días después. Para una parte de la Corte, esta práctica podría entrar en conflicto con la legislación federal que fija un único “día de las elecciones”.

El debate no es menor, ya que más de una docena de estados en Estados Unidos tienen normas similares, por lo que un fallo en contra de Mississippi podría obligarlos a modificar sus sistemas electorales antes de los próximos comicios federales.

La disputa se remonta a 2020, cuando Mississippi aprobó la norma en plena pandemia de COVID-19 para facilitar el voto por correo. Cuatro años después, el Comité Nacional Republicano (RNC), junto con el Partido Republicano estatal, un votante y un funcionario electoral, impugnaron la ley argumentando que contradice una norma federal vigente desde 1845, que establece el martes posterior al primer lunes de noviembre como el único “Día de las Elecciones”.

Un tribunal de apelaciones ya había fallado a favor de los demandantes, señalando que la legislación federal implica que todas las boletas deben recibirse antes del cierre de la jornada electoral. Ahora, la Corte Suprema tiene la última palabra.

La Corte Suprema de Estados Unidos dejó ver este lunes una posible inclinación a restringir el conteo de votos por correo. Foto: Juan Froschauer / AP

Alito rechaza una “extensión de elecciones”

Durante la audiencia, el procurador general de Mississippi, Scott Stewart, defendió la ley estatal al asegurar que los estados tienen amplias facultades para organizar sus elecciones. Según su argumento, lo importante es que el votante emita su decisión antes o el mismo día de la elección, independientemente de cuándo llegue físicamente la boleta.

Del otro lado, el abogado Paul Clement, en representación de los demandantes, sostuvo que históricamente votar y recibir los votos eran procesos inseparables. “Una elección ocurre cuando las boletas son recibidas por las autoridades”, planteó, subrayando que aceptar votos después del día electoral rompe con ese principio.

El juez Samuel Alito, por ejemplo, utilizó una analogía directa para cuestionar la flexibilidad de los estados: comparó el día de la elección con fechas como el 4 de julio o el Día del Trabajo, que se celebran en un momento específico, no dentro de un “periodo extendido”. Su argumento apuntó a que permitir la llegada de votos días después equivale, en la práctica, a extender la elección.

El caso tiene implicaciones mucho más allá de Mississippi. Según datos de la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, al menos 14 estados —además de Washington D.C.— permiten contar votos por correo recibidos después del día electoral bajo ciertas condiciones. Entre ellos destacan California (hasta siete días después), Washington (hasta 21 días), Alaska (10 días) y Nevada (alrededor de cuatro días). Otros estados como Texas tienen márgenes más reducidos, de apenas un día.

En conjunto, estas leyes han permitido que cientos de miles de votos sean contabilizados fuera del día de la elección. Solo en 2024, se estima que más de 750 mil boletas fueron recibidas y contadas después de la jornada electoral en distintas jurisdicciones. En California, por ejemplo, más de 370 mil votos llegaron bajo este esquema, mientras que en Washington la cifra superó los 120 mil.

Mississippi aprobó la norma en plena pandemia de COVID-19 para facilitar el voto por correo. Foto: Lynne Sladky / AP

Discusión sobre la evolución del voto

La administración de Donald Trump también intervino en el caso a través de un escrito legal. El procurador general D. John Sauer respaldó a los demandantes y advirtió que la interpretación de Mississippi podría abrir la puerta a reglas demasiado flexibles que el Congreso nunca contempló.

Las preguntas de los jueces reflejaron las tensiones del caso. El magistrado Neil Gorsuch expresó preocupación por escenarios en los que votantes pudieran cambiar o anular su voto después del día de la elección, mientras que Samuel Alito cuestionó hasta qué punto los estados podrían extender los plazos sin límites claros.

En contraste, juezas como Sonia Sotomayor, Elena Kagan y Ketanji Brown Jackson se enfocaron en el papel del Congreso. Jackson planteó que el centro del debate no es la historia electoral, sino si la ley federal realmente prohíbe a los estados fijar plazos adicionales para recibir boletas.

“El punto es entender qué quiso decir el Congreso cuando estableció el día de las elecciones”, resumió Jackson durante la audiencia.

El caso también abrió una discusión sobre la evolución del voto en Estados Unidos. Aunque en el siglo XIX las boletas se entregaban casi exclusivamente en persona, con el tiempo surgieron mecanismos como el voto anticipado y el voto por correo, especialmente en contextos excepcionales como guerras o emergencias sanitarias.

Samuel Alito cuestionó hasta qué punto los estados podrían extender los plazos sin límites claros. Foto: Matt Slocum / AP

La decisión final está en manos de la Corte Suprema

Una de las preocupaciones clave es el impacto práctico de la decisión. El juez Brett Kavanaugh planteó si un fallo en junio permitiría a los estados adaptarse a tiempo para las elecciones de noviembre. La respuesta de los demandantes fue que sí, dado que los plazos electorales federales obligan a enviar boletas a votantes en el extranjero desde septiembre.

El fallo de la Corte Suprema en este caso podría redefinir el sistema electoral en el país dependiendo del escenario que prevalezca. Si el tribunal falla a favor del Partido Republicano, se establecería un criterio más estricto: solo contarían los votos recibidos hasta el día de la elección. Esto obligaría a varios estados a modificar sus leyes y podría dejar fuera miles de boletas enviadas a tiempo, afectando especialmente a votantes en zonas rurales o a quienes dependen del correo.

En cambio, si la Corte respalda a los demandados, se mantendría la flexibilidad actual, permitiendo que los estados sigan contando votos que lleguen después del día electoral, lo que ampliaría la participación. Un fallo intermedio, considerado por muchos como el más probable, impondría límites más claros sin eliminar por completo esta práctica. En cualquier caso, la decisión tendrá impacto nacional y podría influir directamente en futuras elecciones.

Se espera que la decisión final se dé en junio o principios de julio.

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