Trump pide respaldo para exigir identificación a votantes en elecciones intermedias

Donald Trump no desaprovechó su primer discurso sobre el Estado de la Unión de su segundo mandato para redoblar su presión sobre el Congreso y pedir la aprobación de la denominada Ley SAVE, una iniciativa que exigiría prueba documental de ciudadanía para poder votar en elecciones federales, en un contexto marcado por la proximidad de las elecciones intermedias.

Fiel a su retórica, instó a los legisladores a aprobar la ley para “impedir que los inmigrantes ilegales y otras personas sin permiso voten en nuestras sagradas elecciones estadounidenses”, al insistir en que el fraude electoral es “rampante”. El mandatario volvió a sostener, sin que tribunales hayan validado esas denuncias, que existieron irregularidades generalizadas en los comicios de 2020.

La propuesta, conocida como SAVE Act (Safeguard American Voter Eligibility), obligaría a quienes se registren para votar en elecciones federales a presentar prueba documental de ciudadanía estadounidense, como pasaporte o certificado de nacimiento.

Además, limitaría mecanismos actuales de verificación utilizados por los estados y reforzaría la revisión de padrones electorales para detectar registros de personas no ciudadanas.

La Cámara de Representantes, controlada por los republicanos, aprobó el proyecto a principios de mes. Sin embargo, su futuro en el Senado es incierto debido a la estrecha mayoría republicana y a la oposición demócrata, que considera la iniciativa innecesaria y potencialmente restrictiva.

Trump insistió que la medida es “muy simple”: todos los votantes deben mostrar identificación y prueba de ciudadanía. “¿Por qué alguien no tendría una identificación de votante? Solo una razón: quieren hacer trampa”.

Trump también criticó a los demócratas por oponerse a la iniciativa, acusándolos de buscar excusas para mantener un sistema que, a su juicio, permite irregularidades.

En el contexto de la esta explícita solicitud, organizaciones de derechos civiles y grupos de defensa del voto advierten que la exigencia estricta de documentos podría dejar fuera a millones de ciudadanos que carecen de pasaporte u otros documentos actualizados.

Se estima que más de 140 millones de estadounidenses no poseen pasaporte vigente y que millones de mujeres casadas no cuentan con certificados de nacimiento que reflejen su nombre legal actual, lo que podría generar obstáculos administrativos adicionales.

