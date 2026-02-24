El discurso del Estado de la Unión de Trump: todo lo que necesitas saber

Este martes, el presidente Donald Trump ofrecerá el discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, donde se espera que destaque su perspectiva económica, así como su política exterior.

Se trata del primer mensaje oficial de su segundo mandato, el cual debe ofrecer siguiendo la Constitución.

¿A qué hora es el Estado de la Unión?

Aunque regularmente se sigue la salida del mandatario en turno desde la Casa Blanca, el mensaje oficial está programado a las 9:00 pm del Este, a las 8:00 pm, tiempo del Centro y a las 6:00 pm tiempo del Pacífico.

Este diario tendrá una cobertura especial con una transmisión en vivo en nuestro canal de YouTube y otras plataformas digitales.

¿Por qué Trump debe dar el discurso?

La Constitución de los Estados Unidos establece la obligación de reportar el Estado de la Unión. El Artículo II, Sección 3 estipula: El presidente “proporcionará periódicamente al Congreso información sobre el Estado de la Unión y recomendará para su consideración las medidas que considere necesarias y convenientes”.

La Constitución no define la fecha exacta del reporte, el cual se hacía en diciembre, pero a partir de 1934 de modificó a enero o febrero, incluso 2022, el expresidente Joe Biden lo hizo en marzo.

¿De qué hablará Trump?

El presidente Trump ha tenido un año complejo, con más de 220 órdenes ejecutivas en todos los ámbitos del gobierno federal.

Se espera que aborde su agenda económica y la decisión de incrementar al 15% los aranceles generales, luego de que la Corte Suprema cancelara los aranceles de 10% bajo una ley de emergencia, al considerar que tal decisión está en poder del Congreso, no del presidente.

También podría abordar el costo de vida en EE.UU., que la administración ha defendido como mejor en varios aspectos, aunque las encuestas –incluidas las de esta casa editorial– indican que la economía no tiene su mejor momento, debido a los altos costos de productos, mucho en gran medida por los aranceles.

La inmigración podría ser un tema central, pero quizás el presidente no aborde los abusos de agentes en ciudades como Los Ángeles, Chicago o Minneapolis o las muertes de Renee Good y Alex Pretti por disparos perpetrados por agentes de inmigración.

La agenda de relaciones exteriores podría tener un papel central en el discurso, debido a la nueva política de EE.UU. en América Latina, Medio Oriente, Europa y otras regiones, incluyendo acciones en Venezuela y planes sobre Cuba e Irán.

La guerra contra los cárteles, grupos ahora llamados terroristas, podría también ser mencionado, al tiempo que ocurre la Operación Lanza del Sur, que perpetró un ataque el 23 de febrero en el Caribe, matando a tres personas.

¿Quiénes responderán el mensaje?

La recién juramentada gobernadora de Virginia, Abigail Spanberger, está programada para ofrecer la réplica oficial del Partido Demócrata.

Mientras el senador Alex Padilla (California) será el encargado de dar la respuesta en español para los demócratas. En una entrevista a este diario, Padillo adelantó que responderá a un mensaje de Trump que se espera sea “de mentiras”.

“El discurso de Trump va a ser lleno de mentiras. Va a tratar de señalar que todo va muy muy bien en el país, la controlamos que no es cierto”, dijo el senador.