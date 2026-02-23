¿Qué dirá el senador Alex Padilla a Trump en respuesta al Estado de la Unión?

El senador Alex Padilla (California) destacó que tiene listo su mensaje en español que responderá el discurso del Estado de la Unión del presidente Donald Trump ante el Congreso este martes.

“El discurso de Trump va a ser lleno de mentiras. Va a tratar de señalar que todo va muy muy bien en el país, la controlamos que no es cierto”.

Padilla explicó que su discurso en respuesta a Trump se enfocará en cómo el Estado de la Unión “no se siente fuerte” para las familias.

“[Hay] tantas familias que sienten ansiedad, incertitud sobre el futuro, lo económico”, expuso. “Obviamente el temor por el desarrollo de las reciente actividades de ICE en nuestras comunidades. Y también voy a hablar un poco sobre los riesgos de las condiciones de inestabilidad”.

En medio de operaciones de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los aranceles, el costo de los productos en EE.UU., se le preguntó al senador sobre cuál sería el tema apremiante a abordar.

“Es lo difícil, ¿verdad?”, expresó en referencia a la dificultad sobre cuál es el tema apremiante, pero indicó que es preocupante la forma en que miles de personas han sido detenidas por ICE en sus operaciones en varios estados, incluido California, al cual representa.

Acusó que la administración de Trump está desatando incertidumbre entre la población hispana o latina, “ignorando la ley”.

“Lo que ha logrado ignorando la ley, ignorando la Constitución, ignorando nuestros derechos fundamentales y si es capaz de hacer eso”, agregó.

Destacó que el gobierno de Trump ha perdido varios desafios legales en tribunales, sobre las violaciones en operativos migratorios y el repliegue de personas que protestas en contra. El propio senador Padilla fue detenido en una conferencia de prensa de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en Los Ángeles.

“El mensaje es no perder la fe… sobre la defensa de los derechos fundamentales”, expuso.

La Ley de Registro como opción para inmigrantes

Padilla propuso nuevamente el proyecto de Ley de Registro ante el Senado, como una opción para abrir camino a la ciudadanía a millones de personas.

“[El proyecto] es para modernizar una ley, un programa que ya existe”, dijo.

Esta ley fue aprobada originalmente en 1929, durante las actualizaciones que ha tenido se modifica la fecha en que una persona ingresó sin papeles a EE.UU.

Su actualización permitiría que inmigrantes indocumentados soliciten una Green Card, luego de aprobar una investigación de seguridad pública, demostrar su estancia en EE.UU., historial laboral y pago de impuestos, aunque el senador Padilla que el control actual del Congreso por parte de los republicanos complica la aprobación del tal proyecto.

“Ha sido una ley, una política que ha tenido apoyo bipartidario”, recordó, pero actualmente no habría condiciones para avanzar en este plan, algo que, dijo, podría ocurrir si los demócratas ganan la mayoría del Congreso en noviembre de este año en las elecciones intermedias.

Como mensaje a los latinos en EE.UU. sugirió: “Hay que seguir cuidándonos, organizándonos”.

