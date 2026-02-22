Un grupo de demócratas planea boicotear el discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión

A medida que se acerca la hora en que el presidente Donald Trump ofrezca su discurso sobre el Estado de la Unión ante el Congreso, se incrementa la posibilidad de que un grupo de demócratas boicoteen la ceremonia.

El miércoles, Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, anticipó frente un grupo de representantes de los medios informativos que, mientras algunos integrantes de su partido podrían asistir al Congreso para escuchar el discurso con “desafío silencioso”, otros participarán en eventos alternativos programados para celebrarse a la misma hora cerca del complejo del Capitolio.

Hasta el momento, se sabe que, el próximo martes, en el Club Nacional de Prensa, en punto de las 7 p.m., arrancará el denominado “El estado del pantano”, al cual asistirá un pequeño grupo de demócratas.

Asimismo, la plataforma MeidasTouch reveló que en el National Mall se realizará otro evento llamado “Estado de la Unión del Pueblo” y ese correrá a cargo del grupo de defensa liberal MoveOn Civic Action.

Con respecto a la lista de invitados confirmados a participar, se incluye a Ed Markey, senador por Massachusetts; Jeff Merkley, senador por Oregon; Chris Murphy, senador por Connecticut; Tina Smith, senadora por Minnesota; y Adam Schiff, senador por California.

El año pasado, Al Green, representante por Texas, fue obligado a abandonar el Congreso para evitar que continuara interrumpiendo el discurso del presidente. (Crédito: Julia Demaree Nikhinson / AP)

A ellos se sumarán al menos siete miembros de la Cámara de Representantes quienes también han confirmado su presencia.

El objetivo de los demócratas consiste en captar a los ciudadanos inconformes con las políticas promovidas por la actual administración federal para poder ofrecerles algunas propuestas de solución rumbo a las elecciones intermedias.

Para Donald Trump se proyecta que la noche del 24 de febrero será complicada, donde alguno de sus opositores presentes en el Congreso podría tratar de descalificar su mensaje siguiendo la ruta marca el año pasado por el demócrata Al Green.

En aquella ocasión, el representante por Texas, no paraba de gritar con el objetivo de impedirle al presidente continuar adelante con su mensaje dirigido a la ciudadanía hasta que fue obligado a retirarse del recinto mientras otros de sus correligionarios de partido mostraban carteles con mensajes con leyendas como “Falso” y “Salven Medicaid”.

