Donald Trump estalla en contra de un miembro de la junta directiva de Netflix y sugiere su despido

Molesto por las declaraciones de Susan Rice advirtiéndoles a las corporaciones que optaron por aliarse a las políticas de la Casa Blanca de ser llamadas a rendir cuentas por los demócratas una vez que logren recuperar el control del gobierno, el presidente Donald Trump le solicitó a Netflix despedirla como miembro de su junta directiva.

“Si estas corporaciones creen que los demócratas, cuando regresen al poder, van a seguir las viejas reglas y decir: ‘No importa. Los perdonaremos por todas las personas que despidieron, todas las políticas y principios que violaron, todas las leyes que eludieron’. Creo que se están equivocando.

El daño que esta gente está causando es demasiado grave para el pueblo estadounidense y para nuestro interés nacional. Es mejor que estén preparadas para las citaciones. Si han hecho algo mal, tendrán que rendir cuentas”, indicó la demócrata que trabajó para las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, durante una intervención en el podcast “Mantente al tanto de Preet”.

En respuesta, través de un mensaje publicado en la plataforma Truth Social, el jefe de la nación calificó a la demócrata de 61 años como una trastornada y exigió su despido.

“Netflix debería despedir a Susan Rice, la racista y trastornada por Trump, INMEDIATAMENTE, o pagar las consecuencias. No tiene talento ni habilidades; ¡es una simple mera politiquera! Su poder se ha ido y nunca volverá. ¿Cuánto le pagan y por qué?”, escribió.

Susan Rice considera que varias políticas impulsadas por la actual administración federal han resultado dañinas para la mayoría de los estadounidenses. (Crédito: Susan Walsh / AP)

Al planteamiento del magnate neoyorquino se sumó una publicación de Laura Loomer, activista de extrema derecha, quien en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, le reprochó a Susan Rice por infundirle temor a más de la mitad de la ciudadanía que votó hace poco más de un año por un cambio en el país, el cual ya está en marcha.

“¿Netflix apoya a su miembro de la junta directiva que amenaza a la mitad del país con un gobierno armado y represalias políticas por elegir a quién querían votar como presidente?”,

Básicamente, Rice está diciendo abiertamente que los demócratas perseguirán a cualquiera que haya apoyado al presidente Trump, recurriendo a la guerra legal armada contra potencialmente millones de estadounidenses”, externó.

Hasta el momento, Netflix no ha emitido ninguna respuesta sobre el planteamiento de Donald Trump.

