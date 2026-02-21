Susan Rice anticipa que las corporaciones aliadas a Donald Trump deberán responder por sus acciones

Susan Rice, exembajadora ante las Naciones Unidas, anticipa que, cuando los demócratas recuperen el control del gobierno, las corporaciones que optaron por aliarse a las políticas del presidente Donald Trump serán llamadas a rendir cuentas por ello.

Durante su participación en el podcast ” Mantente al tanto de Preet”, la mujer de 61 años indicó que su partido no pasará por alto todas las violaciones a la ley cometidas por varias empresas cuyos directivos, en lugar de cuestionar al jefe de la nación, decidieron doblegarse ante varias decisiones dañinas para la mayoría de los ciudadanos.

“Si estas corporaciones creen que los demócratas, cuando regresen al poder, van a seguir las viejas reglas y decir: ‘No importa. Los perdonaremos por todas las personas que despidieron, todas las políticas y principios que violaron, todas las leyes que eludieron’. Creo que se están equivocando”, anticipó.

Susan Rice proyecta que, en las elecciones intermedias, los republicanos podrían recibir un voto de castigo de la ciudadanía. (Crédito: Patrick Semansky / AP)

La demócrata originaria de Washington también arremetió en contra de los bufetes de abogados, las universidades y cientos de empresarios por su falta de temple para resistir a la presión ejercida por el magnate neoyorquino.

“Esto no va a ser un caso de, ya saben, perdón y olvido. El daño que esta gente está causando es demasiado grave para el pueblo estadounidense y para nuestro interés nacional.

Las empresas ya están empezando a oír que es mejor conservar sus documentos. Es mejor que estén preparadas para las citaciones. Si han hecho algo mal, tendrán que rendir cuentas, y si no han infringido la ley, bien por ellas”, mencionó.

Asimismo, la mujer que trabajó para las administraciones de Barack Obama y Joe Biden, puso como ejemplo la solidaridad mostrada por los ciudadanos de Minnesota para ponerle un alto a la política migratoria implementada desde la Casa Blanca, lo cual sostiene es una señal de que habrá una repercusión para los republicanos en las elecciones intermedias.

“Los habitantes de Minnesota, sobre todo, nos han demostrado con qué valentía… es posible unirse y tener un impacto, y hacerlo mediante protestas masivas pacíficas y no violentas. Así que creo es una señal muy importante y considero que tendrá repercusiones en muchas otras partes del país”, subrayó.

