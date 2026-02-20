Trump se siente “avergonzado” tras fallo de la Corte Suprema sobre aranceles

Tras el fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos que suspendió parte de los aranceles impuestos bajo la ley de emergencia nacional, el presidente Donald Trump expresó su inconformidad y dijo sentirse “avergonzado” por el voto de algunos jueces.



De acuerdo con información citada por NBC News, una persona familiarizada con la reacción del mandatario aseguró que la decisión cayó mal en el entorno del presidente y que su respuesta inicial fue de molestia ante lo que considera un revés significativo a su política comercial.

Trump ya piensa en otro arancel

Durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca, el mandatario calificó el fallo como “profundamente decepcionante” y aseguró sentirse “avergonzado de ciertos miembros de la Corte” por, según dijo, “no tener el coraje de hacer lo correcto para nuestro país”.

El presidente también arremetió contra los magistrados que votaron en contra de su política comercial, a quienes acusó de oponerse a los esfuerzos por “hacer que Estados Unidos vuelva a ser fuerte, saludable y grande. Son una vergüenza para nuestra nación”.

No obstante, Trump reservó elogios para los jueces que respaldaron su postura. Mencionó específicamente a Clarence Thomas, Samuel Alito y Brett Kavanaugh, a quienes agradeció por su “fortaleza, sabiduría y amor por el país”.

Aunque el fallo judicial frenó parte de su estrategia comercial, anunció que recurrirá a otra vía legal para mantener su agenda arancelaria. Durante la conferencia de prensa, adelantó que impondrá un arancel global temporal del 10% amparado en la Ley de Comercio de 1974, que permite al presidente imponer un “recargo temporal a las importaciones” para “abordar los grandes y graves déficits de la balanza de pagos de Estados Unidos” durante 150 días.

Opinión del tribunal tras fallo

En la opinión mayoritaria tras el fallo, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, escribió que “el presidente se arroga una facultad extraordinaria para imponer unilateralmente aranceles de monto, duración y alcance ilimitados”. Añadió que la administración “no señala ninguna disposición legal” en la que el Congreso haya indicado previamente que el lenguaje de la IEEPA pueda aplicarse para justificar la imposición de aranceles.

Además, rechazó de forma contundente el argumento de la administración de Donald Trump, que sostenía que el mandatario contaba con autoridad suficiente para utilizar aranceles como herramienta general de regulación comercial. “Cuando el Congreso otorga la facultad de imponer aranceles, lo hace de manera expresa y bajo restricciones estrictas”, escribió. “En este caso, no hizo ninguna de las dos cosas”.

