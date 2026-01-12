Trump teme que EE.UU. deba pagar millones de dólares si la Corte Suprema bloquea sus aranceles
El mandatario estadounidense aseguró que un fallo en contra de los aranceles podría representar un “completo desastre” para Estados Unidos
El presidente Donald Trump aseguró que Estados Unidos podría pagar “cientos de miles de millones de dólares” si la Corte Suprema falla en contra de los aranceles y los bloquea.
“Las cifras reales que tendríamos que pagar si, por cualquier razón, la Corte Suprema fallara en contra de Estados Unidos en materia de aranceles, ascenderían a cientos de miles de millones de dólares, y eso sin incluir la cantidad que los países y las empresas requerirían por las inversiones que realizan en la construcción de plantas, fábricas y equipos para evitar el pago de aranceles”, aseguró Trump.
A través de su red social, Truth Social, el mandatario estadounidense precisó que el fallo en contra de los aranceles podría representar un “completo desastre” para Estados Unidos que sería “casi imposible de pagar”.
“Si sumamos estas inversiones, ¡estamos hablando de billones de dólares! Sería un completo desastre, casi imposible de pagar para nuestro país. Cualquiera que diga que se puede hacer rápida y fácilmente estaría dando una respuesta falsa, inexacta o totalmente errónea a esta pregunta tan amplia y compleja”, manifestó.
Noticia en desarrollo…