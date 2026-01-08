Estados Unidos podría tener el control de Venezuela durante años, asegura Trump

El presidente Donald Trump afirmó que EE.UU., podría mantener el control y la supervisión de Venezuela durante un periodo prolongado, posiblemente de varios años, tras la captura del exmandatario Nicolás Maduro.

En una extensa entrevista concedida a The New York Times, el mandatario dejó claro que su administración no contempla una salida rápida del país sudamericano y que el tiempo de permanencia dependerá de las circunstancias políticas y económicas.

“Yo diría mucho más tiempo”, respondió Trump cuando se le preguntó si la supervisión estadounidense duraría meses, un año o más. “Sólo el tiempo lo dirá”, insistió el presidente, quien subrayó que Washington busca “reconstruir” a Venezuela bajo un esquema que, según él, será “muy rentable” para ambas naciones.

Trump sostuvo que el eje central del plan estadounidense es el petróleo, uno de los mayores activos estratégicos del país sudamericano. “Vamos a usar petróleo y vamos a recibirlo. Vamos a bajar los precios del petróleo y vamos a darle dinero a Venezuela, que lo necesita desesperadamente”, afirmó.

De acuerdo con el mandatario, su gobierno ya anunció que Venezuela entregará entre 30 y 50 millones de barriles de crudo como parte de los primeros acuerdos.

🚨 President Donald J. Trump announces Interim Authorities in Venezuela will be turning over between 30 and 50 MILLION Barrels of High Quality, Sanctioned Oil, to the United States of America. pic.twitter.com/08qI7MvCpk — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

El petróleo y la política regional en el centro del debate

Las declaraciones del presidente se producen en medio de crecientes cuestionamientos sobre el alcance legal y político de la presencia estadounidense en Venezuela, así como sobre sus implicaciones para América Latina.

Trump confirmó que su administración mantiene “comunicación constante” con la presidenta interina venezolana, Delcy Rodríguez, y destacó que el secretario de Estado, Marco Rubio, “habla con ella todo el tiempo”.

El mandatario estadounidense sorprendió recientemente al sugerir que una operación de Estados Unidos en Colombia “suena bien” y al asegurar que Cuba está “lista para caer”.

Pese a las tensiones, el presidente recibió una llamada del mandatario colombiano Gustavo Petro durante la entrevista, la cual no fue grabada. Aunque no se revelaron todos los detalles, Trump describió el tono de Petro como “honorable” en sus redes sociales y anunció que ya se preparan reuniones en Washington entre Petro y Marco Rubio para discutir la crisis del narcotráfico.

El presidente evitó precisar cuánto tiempo permanecerá Estados Unidos como autoridad política de facto en Venezuela o cuándo se celebrarían elecciones libres en el país, que tuvo una larga tradición democrática hasta la llegada de Hugo Chávez al poder en 1999.

Tampoco explicó por qué su gobierno decidió reconocer a Delcy Rodríguez como líder interina en lugar de respaldar a la dirigente opositora María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz y figura clave en la derrota electoral del chavismo en 2024.

"Venezuela is going to be purchasing ONLY American Made Products, with the money they receive from our new Oil Deal… A wise choice, and a very good thing for the people of Venezuela, and the United States." – President Donald J. Trump 🇺🇸 pic.twitter.com/0pvM6QVa0L — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Trump defendió la operación que culminó con la captura de Maduro, destacando que fue un éxito militar que evitó errores del pasado, y aseguró que ya comenzó a generar beneficios económicos para Estados Unidos mediante el acceso al petróleo venezolano. Sin embargo, reconoció que reactivar plenamente el deteriorado sector energético tomará años.

Mientras tanto, demócratas en el Congreso han advertido que Washington podría estar entrando en una intervención prolongada sin una autoridad legal clara. Aun así, Trump se mostró confiado en que el control estadounidense traerá estabilidad y respeto en la región.

“Nos están dando todo lo que creemos necesario”, concluyó, dejando abierta la puerta a una presencia estadounidense de largo aliento en Venezuela.

Sigue leyendo: