Trump arremete contra republicanos que votaron para frenar acciones militares en Venezuela

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este jueves contra cinco senadores republicanos que votaron junto a la bancada demócrata para aprobar una resolución conjunta que busca bloquear futuras incursiones militares estadounidenses en Venezuela sin autorización del Congreso.

En un mensaje publicado en su red Truth Social, Trump afirmó que los legisladores intentan “arrebatarnos la facultad de luchar y defender a Estados Unidos”, y aseguró que los senadores Susan Collins, Lisa Murkowski, Rand Paul, Josh Hawley y Todd Young “no deberían ser elegidos para ningún cargo público jamás”.

“Los republicanos deberían avergonzarse”, escribió el mandatario, quien consideró que la votación representa un golpe directo a la capacidad de autodefensa del país y a la autoridad presidencial.

Una resolución simbólica que expone fisuras internas

La medida fue aprobada en el Senado con 52 votos a favor y 47 en contra, luego de que los cinco republicanos se unieran a todos los demócratas para impulsar la resolución, presentada tras la reciente operación estadounidense que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas.

Aunque el texto tiene un carácter eminentemente simbólico y no es aún vinculante, su aprobación supone una reprimenda política significativa para Trump, que no informó previamente al Congreso sobre la operación militar en Venezuela.

La resolución se apoya en la Ley de Poderes de Guerra de 1973, que otorga al Congreso la facultad de limitar el despliegue de tropas estadounidenses en el extranjero.

Trump califica la Ley de Poderes de Guerra como “inconstitucional”

El presidente fue más allá y calificó dicha legislación como “totalmente inconstitucional”, al considerar que viola el Artículo II de la Constitución, que establece las atribuciones del presidente como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas.

“Esta votación perjudica gravemente la autodefensa y la seguridad nacional de Estados Unidos”, sostuvo Trump, quien advirtió que en los próximos días habrá nuevas votaciones en el Senado sobre este mismo tema.

El camino legislativo y el veto anunciado

Para que la resolución tenga efectos legales, debe ser aprobada también por la Cámara de Representantes, donde los republicanos mantienen una mayoría ajustada, y posteriormente firmada por el propio Trump, quien ya adelantó que vetaría la iniciativa.

En caso de veto presidencial, el Congreso necesitaría una mayoría de dos tercios en ambas cámaras para anularlo, un escenario que, por ahora, parece poco probable.

Críticas demócratas y debate sobre el trasfondo petrolero

Desde la oposición, legisladores demócratas celebraron la votación y acusaron a Trump de actuar movido por intereses petroleros más que por razones humanitarias o de seguridad.

“El problema no es la democracia ni los derechos humanos en Venezuela, sino el petróleo”, afirmó el congresista Jim McGovern, quien advirtió sobre los riesgos de involucrar a Estados Unidos en un conflicto que “el pueblo estadounidense no pidió”.

