Cayó Maduro: 3 escenarios posibles para Venezuela tras la intervención de Estados Unidos

Si la pregunta de qué va a pasar en Venezuela siempre ha sido compleja, ahora, con el involucramiento de Estados Unidos, lo es mucho más.

Lo que pase en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero no solo va a depender del reacomodo de las fuerzas chavistas, sino de la política interna estadounidense, de la campaña expansionista de Donald Trump y de los movimientos geopolíticos de actores como Rusia y China.

“Este experimento de intervención en Venezuela es inédito, aprende de las experiencias anteriores y, en tanto, depende de muchas variables que pueden llevar a un total fracaso no necesariamente producto de la dinámica interna venezolana, sino de una serie de consideraciones que atraviesan Venezuela, pero que la trascienden”, dice Juan Gabriel Tokatlián, veterano de las relaciones internacionales y vicerrector de la Universidad Torcuato Di Tella, en Buenos Aires.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dio el miércoles pistas de un plan de tres fases para estabilizar, recuperar y eventualmente producir una transición democrática en el país.

El jueves, en una muestra de colaboración y distensión, el gobierno chavista anunció —y luego se confirmó— la liberación de “un número importante” de presos venezolanos y extranjeros. Salieron de la cárcel políticos de alto perfil como Enrique Márquez y activistas reconocidos como Rocío San Miguel.

Aún con esto, los escenarios que se presentan son múltiples. Nada permite descartar, por ejemplo, más ataques de EE.UU., algún tipo de respuesta de Venezuela, un golpe de Estado interno o la intervención de otro país.

Pero, quizá más que escenarios concretos, que en cualquier caso serán frágiles y se mezclarán entre ellos, con la información disponible es posible mirar al futuro bajo tres posibilidades: el de la continuidad, el de un empeoramiento de la situación y el de una ruta hacia la transición democrática en Venezuela. Veamos.

1. Se mantiene el statu quo

Incluso si el chavismo da muestras conciliatorias como la anunciada el jueves, es posible, como ya ha ocurrido, que todo pronto vuelva al principio: arrestan gente, persiguen a los considerados adversarios, las estructuras de poder se mantienen bajo el mando de los mismos, la economía queda quieta y sitiada y el bienestar de la mayoría de los venezolanos, que sufren por precios estrepitosos y salarios paupérrimos, sigue sin mejorar.

En los últimos 5 años se ha traído el término “empate catastrófico” para hablar de esta situación: nadie gana, nadie pierde, y el chavismo se mantiene, estirando las leyes, profundizando la represión.

Pero esta vez es diferente: el involucramiento de la mayor potencia del mundo es un ingrediente inédito y de peso.

“Es casi seguro que Venezuela a finales de año será muy diferente a como es hoy”, dice James Bosworth, autor del newsletter Latin America Risk Report, donde con frecuencia hace balance de escenarios.

“La realidad incluye el panorama geopolítico, la geología misma de los yacimientos petrolíferos y la cadena logística para sacar la mayor cantidad posible de petróleo; es decir, una posibilidad es que cuando todo parezca que va bien se desmorone o que haya un resultado en Caracas, otro en Maracaibo, donde está el petróleo, y otro en Bolívar, donde el ELN (una guerrilla colombiana) se ha fortalecido. El escenario más claro es el de caos extremo”.

En los cinco días después de la captura de Maduro, la permanencia de la cúpula chavista en el poder al mando de Delcy Rodríguez, la vigencia de la represión en las calles y la desestimación de Trump de la opositora María Corina Machado como líder de la transición sugirieron que, al menos a corto plazo, “una transición sin transición” es el escenario más probable, según Carolina Jiménez Sandoval, presidenta de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).

“Cuando tú piensas en la naturaleza de los dos polos que mayor capacidad tienen de ejercer un cambio en Venezuela (el chavismo y EE.UU.), no sientes que alguno de ellos tenga como parte de su naturaleza la vocación al cambio democrático”, asegura la experta venezolana.

Trump, según Jiménez Sandoval, no parece influido por un interés de cambio de régimen, sino exclusivamente llevado por el petróleo y la expansión de su margen de influencia.

2. Empeora la situación en Venezuela

Por eso es que, para los expertos, es imposible descartar que la situación de Venezuela empeore, incluso partiendo de que el statu quo económico, político y social ya es —hace años— grave.

Pero ahora con la participación de la mayor potencia del mundo.

Se habla de la intervención en Panamá en 1989, donde Washington derrocó a Manuel Noriega, disolvió el ejército y ayudó a llegar al poder a Guillermo Endara, considerado por muchos como un “títere”.

Venezuela es un país profundamente más complejo, y grande, que Panamá.

Por eso hay quienes consideran que un caso más parecido es Irak, en Medio Oriente, donde, en 2003, una invasión terrestre liderada por Estados Unidos sacó del poder a la élite gobernante, pero estimuló la emergencia de una guerra civil entre grupos armados sectarios, entre ellos Estado Islámico, que desplazó a millones de personas y tuvo consecuencias, hasta hoy, para toda la región.

Aunque el componente religioso no hace parte del entorno venezolano, en su territorio sí hay grupos armados que se declaran chavistas, incluido el ejército, que pueden hacer ataques por cuenta de lo que a sus ojos sería una “ocupación imperialista” avalada por una élite gobernante que, podrían argumentar, traicionó el legado de Chávez.

La complejidad de la violencia en Venezuela es hoy tan grande como la de su vecino Colombia, el país de los 60 años de conflicto armado aún sin resolver.

El ELN, una guerrilla colombiana antiimperialista, hoy está en Venezuela. Muchos dicen que es, de alguna manera, venezolana. Su cercanía con el chavismo —que ese movimiento niega— ha empoderado al grupo armado en los últimos años. La mitad de sus combatientes —unos 2.000, según estudios especializados— están en Venezuela.

También se ha mencionado la presencia de otros grupos armados internacionales, como Hezbolá, aunque con menos evidencia que del ELN. En un peor escenario su presencia puede ser más que una especulación.

La profundización de la violencia puede incentivar, de nuevo, la emigración de venezolanos generando una nueva crisis humanitaria como la que, en los últimos años, consternó a América Latina; y Estados Unidos. Son 8 millones los que se han ido: una de las peores diásporas de la historia moderna.

Y luego está el componente económico: si la mediación de EE.UU. se reduce a la explotación petrolera, y el gobierno chavista no logra que baje la inflación, aumenten las inversiones y surjan empleos formales, la vida de los venezolanos puede empeorar.

“El salario mínimo ahora está en menos de US$1, pero no hemos contemplado la posibilidad de que, por la devaluación y la inflación, llegue literalmente a 0, o a un número negativo, es decir, que la gente, cuando gane, en realidad tenga que pagar por recibir el dinero”, dice Sandoval.

El empleo lleva una década deteriorándose en Venezuela, pero una situación peor puede hacer que, paradójicamente, trabajar sea menos beneficioso que no hacerlo.

En Venezuela, se ha repetido por años, siempre se puede estar peor.

3. Hacia una transición

Dicho todo esto, el plan de Trump y Rubio no se puede descartar: que la captura de Maduro destrabe la transición y genere incentivos dentro de la élite chavista para cumplir acuerdos.

Eso podría traducirse, primero, en la eliminación de las detenciones extrajudiciales y la represión.

Luego, el gobierno tendría que propiciar espacios para que la oposición —que probó haber ganado las elecciones presidenciales de 2024— gane influencia en el diseño de las políticas públicas.

A medida que la credibilidad del chavismo se pruebe, es probable que surja interés extranjero —o de venezolanos en el extranjero— para invertir y crear empleos formales.

Si todo esto se da, las asociaciones comunitarias que tanto han crecido en los últimos años podrían consolidarse, recibir financiamiento internacional y apoyar al Estado en la solución de lo más básico: servicios, alimentación, salud, educación.

Los expertos aseguran que, para los líderes del chavismo imputados o sancionados, tendría que haber amnistías y absoluciones, una concesión difícil de asimilar para muchos opositores.

“Y un factor clave, y complicado, sería que la oposición se mantuviera unida y coordinada para poder trabajar con el gobierno al tiempo que para mantener a la población cohesionada”, dice Sandoval.

Imdat Oner, un exdiplomático turco en Venezuela que ahora estudia América Latina desde Miami y hace escenarios, asegura: “Y aun si todo eso se da, la transición no será indolora ni un proceso sencillo”.

“Estas personas del chavismo eran enemigos acérrimos de Estados Unidos hasta la semana pasada y, de repente, ¿se van a volver buenos amigos? Eso no funciona así, es mucho más complejo”.

