Estudio: impacto de los aranceles de Trump golpea el bolsillo de consumidores

Un nuevo estudio del Instituto Kiel para la Economía Mundial reavivó el debate sobre el impacto real de los aranceles impulsados por el presidente Donald Trump. Según el estudio, los consumidores estadounidenses habrían asumido el 96% de los costos derivados de estas tarifas comerciales, mientras que los importadores solo absorbieron una fracción mínima.



El informe sugiere que, lejos de recaer principalmente en empresas extranjeras, el peso de los aranceles termina reflejándose en precios más altos en productos de uso cotidiano. Esto incluye desde bienes de consumo hasta algunos servicios vinculados a cadenas de suministro que dependen de importaciones. En términos prácticos, el costo adicional habría llegado al bolsillo del comprador final.



El contexto económico actual ha hecho que este tema cobre nueva relevancia. Con preocupaciones sobre inflación, costo de vida y acceso a servicios básicos, muchos estadounidenses evalúan con mayor atención cómo las políticas comerciales de Trump influyen en su economía diaria.

Aranceles, tema de conversación del día

Encuestas recientes muestran que una parte importante de la población mantiene reservas frente a los aumentos de aranceles y que seis de cada diez ciudadanos expresan desaprobación, y poco más de la mitad considera que estas medidas tienen efectos mayormente negativos para el país.



Algunos sondeos indican que incluso dentro del electorado republicano hay dudas sobre el beneficio personal de estas políticas; una proporción relativamente baja de republicanos cree que los aranceles les traerán efectos positivos directos.

Desde el ámbito político, el tema ya forma parte del debate rumbo a próximas elecciones. Voceros demócratas argumentan que los aranceles han contribuido al encarecimiento de la vida y critican a legisladores republicanos por respaldar esas medidas. Del otro lado, defensores de la política arancelaria suelen sostener que estas estrategias buscan proteger la industria nacional y reducir la dependencia externa.



Este informe ha puesto sobre la mesa una pregunta clave, ¿quién termina pagando realmente las decisiones de política comercial? Para muchos hogares, la respuesta se mide en el precio de lo que compran cada semana.

