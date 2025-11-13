Los precios del café en EE.UU. se mantendrán altos: por qué

Desde la imposición de nuevas tarifas arancelarias a importaciones de rubros importantes, los precios de estos artículos se han disparado, afectando en gran manera los bolsillos de los estadounidenses.

Grandes cadenas minoristas, supermercados, restaurantes, entre otros comenzaron a ajustar sus precios, y los costos adicionales que suponen los nuevos aranceles se están reflejando en las facturas de los consumidores.

Entre los artículos que están aumentando el precio está, el café. Según datos publicados en octubre por el Departamento de Agricultura (USDA), este rubro aumentó un 21% en los últimos 12 meses, pasando de los $7,02 dólares en enero a los $8,87 dólares actuales.

Ante esta situación, el Ejecutivo indicó que tomará algunas medidas para revertir la política de gravámenes a las importaciones de café. En este sentido, el secretario del Tesoro, Scott Bessent, declaró recientemente que “en los próximos días se anunciarán medidas importantes relacionadas con productos que no cultivamos en Estados Unidos, como el café, los plátanos y otras frutas. Esto provocará una rápida bajada de precios”, dijo.

Aunque los elevados aranceles son una de las causas por las cuales el precio del café se disparó, también hay que mencionar que otro de los motivos por los cuales hubo una inflación en los costos, es por las extremas y variables condiciones climáticas que en los últimos meses ha estado afectando los cultivos y por ende mermando su producción. Estas circunstancias han provocado que los principales exportadores de café como: Brasil, Colombia y Vietnam incrementen aún más sus costos

Sin embargo, según Alex Susskind, profesor de educación y gestión del vino en Cornell, “hay un principio que se aplica a la mayoría de las empresas: una vez se suben los precios, no se tienda a bajarlos”, dijo en entrevista a CNN.

La conclusión de Susskind se debe a que, pese a los elevados precios, el consumido de café se ha mantenido estable, esto quiere decir que la alta demanda también se considera un factor importante, para que muchas empresas relacionadas con el rubro sigan sosteniendo costos más altos.

