Una mujer ofrecerá la respuesta demócrata al discurso de Donald Trump sobre el Estado de la Unión

Abigail Spanberger, gobernadora de Virginia, será la encargada de ofrecer la respuesta demócrata al discurso que el presidente Donald Trump emitirá el próximo jueves sobre el Estado de la Unión.

En noviembre del año pasado, la excongresista y oficial de la CIA resultó elegida como la primera mujer en gobernar a Virginia, en lo que representó una importante victoria para el Partido Demócrata en lo que va de la administración Trump.

A través de un comunicado, Chuck Schumer, líder de la minoría del Senado, anticipó que Spanberger le enlistará al jefe de la nación sus incumplimientos a las promesas emitidas durante su campaña.

“La gobernadora Spanberger siempre ha priorizado el servicio por encima de la política: defender nuestra seguridad nacional y lograr resultados concretos para las familias trabajadoras.

Sabe que los estadounidenses quieren menores costos, comunidades más seguras y una democracia más sólida, no caos ni corrupción.

Trazará un camino claro: reducir los costos diarios, proteger la atención médica y defender las libertades que nos definen como nación”, indicó.

En otra misiva, Hakeem Jeffries, líder de la minoría de la Cámara de Representantes, respaldó la designación de una mujer para responder ante lo que pueda exponer el presidente desde Washington.

“Abigail es una defensora de la reducción del alto costo de vida, de salvar la atención médica del implacable ataque de la extrema derecha y de proteger a la fuerza laboral federal para que pueda servir al pueblo estadounidense sin interferencia política. Es un marcado contraste con Donald Trump, quien mentirá, evadirá el tema y culpará a todos menos a sí mismo por su fallida presidencia el martes por la noche”, subrayó.

Cabe señalar que la respuesta en español al discurso sobre el Estado de la Unión correrá a cargo de Alex Padilla, senador demócrata por California, quien —a través de una declaración— advirtió que el discurso de Trump estará plagado de mentiras, las cuales anticipa tratará de desenmascarar.

“Los estadounidenses no necesitan otro discurso de Donald Trump fingiendo que todo va bien cuando sus facturas son demasiado altas, sus salarios son demasiado bajos y agentes federales enmascarados y militarizados merodean por nuestras comunidades violando a diario los derechos constitucionales.

Nos negamos a aceptar su fallida agenda económica que enriquece a los multimillonarios mientras que la clase media estadounidense ve cómo aumentan sus gastos sanitarios. Nos negamos a aceptar un gobierno federal que utiliza las agencias de seguridad como arma contra los inmigrantes y los ciudadanos estadounidenses por igual. Y nos negamos a aceptar los ataques al derecho al voto”, puntualizó.

