Abigail Spanberger gana gubernatura de Virginia en un hecho histórico y golpe para Trump

Electores en Virginia eligieron por primera vez a una mujer para la gobernación, entre la demócrata Abigail Spanberger y la republicana Winsome Earle-Sears, por lo que los comicios ya eran históricos.

Tras el cierre de urnas, de acuerdo con el recuento de la agencia de noticias Associated Press, la demócrata Abigail Spanberger ganó la contienda, dándole a los demócratas una victoria clave de cara a las elecciones de mitad de mandato de 2026 y se confirmó como la primera mujer en dirigir el estado.

De tal manera, la victoria de Spanberger cambiará el control partidista de la gobernación cuando la excongresista y exagente de la CIA suceda al gobernador republicano saliente Glenn Youngkin.

Durante la campaña que enfatizó los temas económicos, una estrategia que puede servir como modelo para demócratas en las elecciones del próximo año, mientras intentan romper el dominio del presidente Donald Trump y los republicanos en Washington y ganar terreno en las legislaturas estatales.

BREAKING: Democrat Abigail Spanberger has won the Virginia governor’s race, defeating Republican Winsome Earle-Sears and becoming the state's first female governor. https://t.co/RmIAq86jMq — The Associated Press (@AP) November 5, 2025

Entre otras cosas, su discurso se centró en reducir el costo de vida en Virginia, aumentar los fondos para las escuelas públicas y proteger los derechos reproductivos.

Recién el fin de semana, el expresidente Barack Obama se presentó en uno de los actos de campaña de Spanberger y le brindó su total apoyo en la carrera contra Earle-Sears, a la que Trump ha calificado de manera positiva pero sin un verdadero respaldo oficial.

Cabe destacar que solo una vez desde el gobierno de Richard Nixon, los virginianos han elegido a un gobernador del mismo partido que el presidente, por lo que las encuestas ya colocaban a la demócrata como favorita.

Según especialistas, este martes es el primer gran día de elecciones en Estados Unidos desde que el presidente Donald Trump regresó a la Casa Blanca, y su liderazgo y políticas dominaron el debate en casi todas las contiendas, a pesar de que el republicano estuvo ausente de la campaña.

