Senadores acusan que agenda migratoria de Trump agrava crisis de cuidado infantil y eleva costos para familias

Más de 40 legisladores federales, encabezados por los senadores Alex Padilla y Adam Schiff, alertaron que la agenda migratoria del presidente Donald Trump está perjudicando el acceso al cuidado infantil y aumentando los costos para millones de familias trabajadoras en Estados Unidos.

En una carta dirigida a la Administración para Niños y Familias (ACF), dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos (HHS), los legisladores expresaron “serias preocupaciones” sobre el impacto de las redadas y políticas migratorias en un sector que ya enfrenta escasez de personal.

“Las políticas de la administración Trump corren el riesgo de eliminar a un número significativo de cuidadores capacitados de un sistema ya sobrecargado, reduciendo el acceso a la atención y aumentando los costos del cuidado infantil para las familias estadounidenses”, señalaron los congresistas.

Según datos citados por los legisladores, los trabajadores inmigrantes representan aproximadamente el 20% de la fuerza laboral del sector de cuidado infantil, lo que equivale a más de 282,000 empleados a nivel nacional. En estados como California, Florida, Texas y Nueva York, esa proporción puede acercarse al 40%.

En California, casi medio millón de educadores de primera infancia nacieron en el extranjero. Más de un millón de padres en ese estado, inmigrantes y ciudadanos estadounidenses, dependen de servicios de cuidado infantil confiables para poder trabajar.

La carta se publica en medio de reportes sobre actividades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en centros de cuidado infantil y sus alrededores, tras la revocación de políticas que anteriormente limitaban operativos migratorios en “lugares sensibles”.

De acuerdo con los legisladores, agentes federales han detenido a empleados frente a niños y familias, mientras que a otros trabajadores se les han revocado permisos laborales, obligándolos a dejar sus empleos.

“Estas políticas, junto con las recientes medidas de la Administración para recortar drásticamente el apoyo federal que hizo que el cuidado infantil fuera más asequible, constituyen un ataque a las familias estadounidenses”, escribieron.

Algunas estimaciones advierten que la agenda migratoria podría reducir la fuerza laboral del cuidado infantil hasta en un 15%, lo que representaría más de medio millón de trabajadores menos en el sector.

Impacto directo en costos para padres

La escasez de personal en guarderías suele traducirse en listas de espera más largas y aumento de tarifas para los padres. Organizaciones del sector han advertido en los últimos años que el costo promedio del cuidado infantil en Estados Unidos ya representa uno de los gastos más altos para las familias, en muchos casos superando el costo de la renta o la matrícula universitaria pública.

“En lugar de hacer que el cuidado infantil sea más asequible, el presidente Trump ha hecho lo contrario al retener miles de millones de dólares en fondos federales a los proveedores de cuidado infantil y rescindir las protecciones destinadas a garantizar que los proveedores puedan mantenerse a flote”, añadieron los legisladores.

La carta también fue firmada por figuras como las senadoras Elizabeth Warren y Tammy Duckworth, así como el representante Mike Quigley, entre otros.

Los legisladores solicitaron que el HHS comparta, antes del 26 de febrero de 2026, información detallada sobre el impacto de las operaciones migratorias en la escasez de personal, disminución de matrícula en centros de cuidado infantil, aumentos proyectados en los costos y coordinación entre agencias federales en operativos que afecten programas financiados con fondos públicos.

“Como miembros del Congreso comprometidos a apoyar a las familias estadounidenses y a mantener un sistema de cuidado infantil asequible y confiable, buscamos garantizar que las prácticas federales de cumplimiento no aumenten involuntariamente los costos, desestabilicen los programas ni socaven los entornos seguros que los niños necesitan para prosperar”, concluyeron.

