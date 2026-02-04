Abogada de inmigración deja Minnesota tras decir a un juez que su trabajo “apesta”

“Este trabajo apesta”, expresó la abogada de la administración Trump, Julie Le, al referirse a su labor durante una audiencia judicial derivada del aumento de medidas migratorias en el estado de Minnesota.

CNN reportó que, durante una audiencia el martes en St. Paul, Minnesota, por varios casos de inmigración, Le dijo al juez Jerry Blackwell que incluso deseaba ser declarada en desacato para al menos “poder dormir 24 horas completas”.

Tensión en corte por casos de inmigración

Según un informante citado por CNN bajo condición de anonimato, tras sus declaraciones el fiscal federal en Minnesota dio por terminada la asignación de Le en esa unidad del Departamento de Justicia y la envió de regreso a su puesto en ICE.

Durante la audiencia, la abogada explicó que la administración enfrenta dificultades para cumplir oportunamente con órdenes judiciales en casos migratorios. Señaló que no hay suficientes abogados para atender el volumen de trabajo vinculado a la llamada Operación Metro Surge y comparó el intento de corregir errores con “sacarse los dientes”.

“Están abrumados y necesitan ayuda”, dijo, agregando que se ofreció como voluntaria para apoyar. También reconoció fallas en los procedimientos actuales y aseguró que intenta resolverlas.

Juez cuestiona cumplimiento de órdenes judiciales

El juez Blackwell escuchó los argumentos, pero señaló que parte del problema radica en el incumplimiento de órdenes judiciales por parte del gobierno.

“Escucho las preocupaciones sobre la carga de trabajo del Departamento de Justicia, pero parte de esto es responsabilidad suya al no cumplir con las órdenes”, indicó el magistrado.

Le respondió que no tiene autoridad suficiente para cambiar un sistema que considera roto y que carece de herramientas para hacerlo.

Respuesta del Departamento de Seguridad Nacional

La subsecretaria de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, confirmó en un comunicado que Le era una abogada en período de prueba y criticó su conducta.

“Este comportamiento es poco profesional e impropio de una abogada de ICE, al abandonar su obligación de actuar con compromiso y dedicación en defensa de los intereses del Gobierno de Estados Unidos”, señaló.

El caso ha generado atención en medio del intenso debate sobre la política migratoria de EE.UU. y la presión sobre el sistema judicial y los equipos legales federales.

