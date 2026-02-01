Liam Conejo visita la cabina del avión Delta que lo llevó de regreso a casa en Minneapolis

Liam Conejo Ramos, un niño de cinco años que fue detenido recientemente por agentes de inmigración junto a su padre, regresó a su hogar en Minneapolis tras ser liberado de un centro de detención en Texas por orden de un juez federal.

El regreso de Liam estuvo marcado por un gesto especial de la tripulación del avión Delta que lo trasladó, ya que previo al vuelo, fue invitado a la cabina, donde pudo sentarse en el lugar del piloto y conocer el funcionamiento del avión, incluso moviendo una palanca bajo la supervisión de los pilotos.

Esta experiencia convirtió el vuelo en un momento emotivo y memorable para el niño y su familia, celebrando su liberación de Liam y la de su padre tras los días difíciles en el centro de detención.

Su padre, Adrian Conejo Arias, expresó su alegría al abordar el avión.

Five-year-old Liam Conejo Ramos received a wings pin in the cockpit on his flight back to Minneapolis. https://t.co/2zvmfQVyEk pic.twitter.com/P5q7rbTPN3 — ABC News (@ABC) February 1, 2026

Feliz regreso a casa

“Tengo mucha felicidad de finalmente volver a casa. Liam está muy contento de regresar y volverá a ver a su mamá y a su hermano”.

El pequeño Liam, en español, comentó simplemente: “Bien”, reflejando su alivio y emoción.

El congresista demócrata Joaquín Castro, quien visitó a la familia en el centro de detención y acompañó parte del regreso, describió la escena como una muestra de apoyo y humanidad hacia los solicitantes de asilo.

Liam y su papá salieron anoche del centro de detención de Dilley. Nunca deberían haber estado allí. Gracias a sus voces, ahora son libres. pic.twitter.com/0X37lYvTvj — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) February 1, 2026

La historia de Liam captó la atención nacional después de que fuera detenido mientras regresaba del preescolar con su padre el 20 de enero, generando críticas sobre las prácticas migratorias que involucran a menores y aumentando el debate sobre la necesidad de procedimientos más humanos en la aplicación de la ley de inmigración.

Su retorno simboliza también la presión judicial y política para garantizar que los niños sean tratados con protección y dignidad, convirtiendo un proceso traumático en una experiencia que, al menos durante el vuelo, le permitió sonreír y recuperar parte de la normalidad de su infancia.

