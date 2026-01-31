Hillary Clinton estalla en contra de Donald Trump por permitir la represión en Minneapolis

Hillary Clinton, exprimera dama de la nación, le echó en cara al gobierno federal permitir la represión de ciudadanos que se rehúsan a los operativos de detención de inmigrantes en Minneapolis.

Desde principios de este mes, se incrementó la presencia del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, esto después de que el presidente Donald Trump dio a conocer que, durante la pandemia, un grupo de refugiados de origen somalí participó en un multimillonario fraude relacionado con la asignación de recursos dirigidos al cuidado infantil, los cuales afirma fueron desviados con la presunta complicidad del gobernador Tim Walz.

A partir de ello, el republicano de 79 años ordenó la detención de los extranjeros carentes de estatus legal que presuntamente participaron en la presunta estafa a las finanzas públicas.

Durante uno de los operativos efectuados el 7 de enero, un agente federal disparó en contra de Renée Nicole Good, civil de 37 años quien perdió la vida segundos después.

La muerte de esta madre de familia causó indignación en un amplio sector de ciudadanos al grado de producirse protestas masivas en las principales calles de Minneapolis, las cuales fueron reprimidas violentamente por autoridades federales incluso utilizando gases lacrimógenos.

Los agentes federales desplazados a Minneapolis han actuado de manera violenta en contra de quienes se atreven a manifestarse en su contra. (Crédito: Angelina Katsanis / AP)

A eso se suma el asesinato del enfermero Alex Pretti quien, el sábado pasado, recibió varios disparos de agentes federales.

Desde entonces, los críticos de Donald Trump le han exigido poner fin a los operativos de detención y sacar de Minnesota al personal de ICE así como a la Guardia Nacional, lo cual se rehúsa hacer.

Al respecto, a través de un artículo de opinión publicado en la revista The Atlantic, Hillary Clinton condenó el posicionamiento asumido por el presidente de la nación y el movimiento que encabeza.

“Esta crisis en Minneapolis revela una profunda corrupción moral en el corazón del movimiento de Trump.

Independientemente de lo que piense sobre la política migratoria, ¿Cómo puede una persona con conciencia justificar la falta de compasión y empatía por las víctimas de Minnesota, por las familias destrozadas o escondidas por miedo, por los niños separados de sus padres o con miedo de ir a la escuela?”, cuestionó.

La demócrata a quien Trump le truncó el sueño de convertirse en la primera presidenta del país, al derrotarla en las urnas en 2016, también le recriminó lo que, bajo su perspectiva, consiste en implementar una estrategia dirigida para atemorizar a la ciudadanía.

“Que la compasión es débil y la crueldad es fuerte se ha convertido en un principio de fe de MAGA. Trump y sus aliados creen que cuanto más inhumano sea el trato, más probable es que se propague el miedo”, subrayó.

