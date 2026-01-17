Jueza les restringe a agentes federales usar gas lacrimógeno y detener a manifestantes en Minnesota

Kate Menéndez, jueza federal de distrito, emitió un fallo a través del cual les ordena a los agentes federales dejar de utilizar gases lacrimógenos durante sus operativos llevados a cabo por el del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minnesota, donde tampoco podrán repeler ni detener a manifestantes.

El posicionamiento de la magistrada surge ante los violentos enfrentamientos que se han presentado entre grupos de la ciudadanía y personal federal, esto a raíz de la muerte de una mujer a merced de un agente federal, la cual se registró la semana pasada en Minneapolis.

De acuerdo con Menéndez, su orden permanecerá vigente hasta que la tranquilidad vuelva a prevalecer en el estado o bien hasta la finalización de la denominada Operación Metro Surge, ofensiva migratoria lanzada por la administración Trump para detener y luego deportar a inmigrantes carentes de estatus legal.

El fallo establece que las fuerzas del orden federales deben dejar de tomar medidas represivas en contra manifestantes pacíficos.

“Queda prohibido tomar represalias contra personas que participan en actividades de protesta pacíficas y no obstructivas, incluida la observación de las actividades de la Operación Metro Surge”, indica parte del documento firmado por la jueza.

Algunos residentes de Minnesota renuentes a los operativos de agentes federales han sido severamente reprimidos. (Crédito: Adam Gray / AP)

En términos concretos, ningún miembro de las autoridades federales desplazadas en Minnesota podrá detener ni arrestar a manifestantes que de otro modo serían legales.

Asimismo, queda prohibido utilizar gases lacrimógenos para dispersión a grupos de personas en manifestaciones, así como detener a cualquier vehículo, aunque existan sospechas de que en su interior se resguarden individuos cuyo objetivo consista en obstaculizar la labor de los agentes y oficiales federales para detener inmigrantes carentes de estatus legal considerados peligrosos para el resto de la población.

A través de un correo electrónico enviado a varios medios informativos, Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), señaló que la Primera Enmienda no protege los “disturbios” y que ” agredir y obstruir la aplicación de la ley es un delito grave”.

“Alborotadores y terroristas han agredido a las fuerzas del orden, les han lanzado fuegos artificiales, han pinchado las llantas de sus vehículos y han vandalizado propiedad federal. Otros han optado por ignorar las órdenes, han intentado obstaculizar las operaciones de las fuerzas del orden y han utilizado sus vehículos como armas contra nuestros agentes.

A pesar de estas graves amenazas y situaciones peligrosas, nuestras fuerzas del orden han seguido su entrenamiento y han utilizado la mínima fuerza necesaria para protegerse a sí mismas, al público y a la propiedad federal”, indica parte del texto.

