Departamento de Justicia emite una citación dirigida al gobernador de Minnesota

El Departamento de Justicia (DJO) emitió un par de citaciones dirigidas a Tim Walz, gobernador de Minnesota; y para Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, pues considera que ambos se han dado a la tarea de obstaculizar el trabajo de los agentes federales para detener a inmigrantes carentes de estatus legal y también con respecto a una investigación en curso sobre un presunto millonario fraude llevado a cabo durante la pandemia.

Aparentemente, los dos políticos demócratas forman parte de una investigación relacionada con una ley federal sobre conspiración para obstaculizar una investigación federal.

Desde hace algunos días, la administración Trump tiene bajo la lupa a Walz y Frey a partir del descubrimiento de un presunto fraude cometido a través de la asistencia social que involucra a algunos miembros de la comunidad somalí establecidos en Minnesota.

Sin embargo, el punto detonante para emitirles citaciones a ambos está relacionado con la manera en que presuntamente han obstaculizado a miles de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para cumplir con sus labores en Minnesota.

Desde la semana pasada, cuando un agente federal mató a una mujer en Minneapolis durante un operativo, se han llevado a cabo varias protestas que han terminado con violentos enfrentamientos entre ciudadanos e integrantes de ICE.

Tim Walz exige que el gobierno federal investigue la muerte de una mujer de Minneapolis a merced de un agente federal. (Crédito: Giovanna Dell’Orto / AP)

Frente a dicha situación, el presidente Donald Trump advirtió estar dispuesto a ejecutar la Ley de Insurrección.

“Si los políticos corruptos de Minnesota no obedecen la ley y no detienen a los agitadores profesionales e insurrectos de atacar a los Patriotas de ICE, que solo están tratando de hacer su trabajo, instituiré la LEY DE INSURRECCIÓN, que muchos presidentes han hecho antes que yo, y rápidamente pondré fin a la farsa que está teniendo lugar en ese otrora gran Estado”, escribió en Truth Social.

Al respecto, tanto el gobernador de Minnesota como el alcalde de Minneapolis se mostraron desafiantes frente al posicionamiento del jefe de la nación y por ello recibieron las citaciones del DOJ.

Tim Walz incluso le reprochó al gobierno federal dedicarse a intimidar a sus adversarios políticos en lugar de aclarar la muerte de la mujer que detonó las protestas en contra de ICE.

“Hace dos días fue Elissa Slotkin. La semana pasada fue Jerome Powell. Antes, Mark Kelly. Armar el sistema judicial y amenazar a los oponentes políticos es una táctica peligrosa y autoritaria. La única persona que no está siendo investigada por el tiroteo de Renee Good es el agente federal que le disparó”, señaló a través de una declaración emitida para la cadena de noticias NewsNation.

Por su parte, Jacob Frey expresó para el mismo medio informativo que no se dejará amedrentar por el gobierno federal.

“No me dejaré intimidar. Mi enfoque seguirá siendo el mismo de siempre: mantener nuestra ciudad segura.

Estados Unidos depende de líderes que usen la integridad y el estado de derecho como guía para gobernar.

Ni nuestra ciudad ni nuestro país sucumbirán a este miedo. Nos mantenemos firmes como una roca”, enfatizó.

Sigue leyendo:

• Tim Walz le pide a Donald Trump detener su campaña de represalias en Minnesota

• Donald Trump amenaza con poner en marcha la Ley de Insurrección en Minnesota

• Demócratas acusan al gobierno de Trump de “encubrir” caso de mujer abatida por ICE