Protesta masiva en Los Ángeles contra la presencia de ICE

Por segundo día, cientos de personas protestaron contra el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) este sábado en el centro de Los Ángeles, mientras en todo el país se llevaban a cabo concentraciones similares.

En la manifestación de este sábado, se reunieron grupos de activistas defensores de los inmigrantes, organizaciones civiles y miembros de la comunidad, como parte del movimiento nacional “ICE Out”.

Los manifestantes corearon consignas contra las redadas de los agentes federales de ICE, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y exigieron su salida de California, así como que el Congreso bloquee la financiación federal para los operativos.

Durante la protesta, se pidió que se hiciera justicia tras los tiroteos que ocurrieron el mes pasado en Minneapolis y en los que fallecieron Nicole Good, por disparos de un agente de ICE; y Alex Pretti, que involucró a los agentes de CBP.

“ICE, CBP y DHS tienen apenas más de 20 años. No son agencias federales venerables, de eficacia comprobada y con historia“, expresó uno de los organizadores, Mike Diggins.

“Son simplemente abusos masivos del poder gubernamental que se han utilizado para atacar y abusar de minorías y disidentes políticos desde su creación”, agregó.

Desde que comenzó el segundo mandato de Donald Trump en la presidencia, el gobierno federal defiende los operativos para hacer cumplir las leyes de inmigración al asegurar que su objetivo es detener y deportar a personas con historial delictivo que viven sin documentos en Estados Unidos.

Este sábado, Trump dijo que ordenó al DHS que bajo ninguna circunstancia se involucre en las protestas en ciudades con líderes demócratas, a menos que soliciten ayuda federal o se vean amenazadas las instalaciones federales.

El viernes, el centro de Los Ángeles fue punto de reunión de miles de personas con motivo del Día Nacional del Cierre, con el objetivo de promover un cierre económico como mensaje, mientras exigían a las autoridades federales para disminuir o eliminar los fondos para ICE.

Miles de personas protestaron en dos días en Los Ángeles en contra de la presencia de ICE. Crédito: Jae C. Hong | AP

Como parte de la protesta de este viernes, estudiantes de preparatoria de los condados de Los Ángeles y Orange llevaron a cabo paros en sus actividades escolares en solidaridad con las manifestaciones contra las agencias federales de inmigración.

La noche del viernes, al menos cinco personas fueron arrestadas por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) después de que no acataran las órdenes de dispersión en el centro de la ciudad.

“Creo que las protestas son sumamente importantes, pero es igualmente importante que sean pacíficas y que no se produzcan actos vandálicos“, expresó la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, después de los incidentes del viernes.

“Eso solo perjudica a la ciudad. No afecta a la administración (de Donald Trump) de ninguna manera que vaya a generar un cambio“, agregó la funcionaria.

Este sábado por la noche, un grupo de manifestantes se reunió frente al Ayuntamiento de Los Ángeles, mientras que otro grupo se concentró en el exterior del Centro de Detención Metropolitano de ICE, en el centro de la ciudad, instalación bajo resguardo de oficiales del LAPD.

Poco antes de las 9:00 p.m., las fuerzas policiacas lanzaron gases lacrimógenos contra el grupo de manifestantes reunido en el centro de detención después de que comenzaron a lanzar botellas, piedras y fuegos artificiales ilegales.

Ante el disturbio, funcionarios del LAPD emitieron una nueva orden de dispersión en el área de Commercial Street y Alameda Street, que cerró un tramo al tráfico entre Temple y Aliso.

“Debe abandonar el área o será arrestado“, advirtieron a los manifestantes los oficiales de la policía de Los Ángeles.

En una actualización informativa, la mañana de este domingo, el LAPD informó que arrestó a varios manifestantes.

“Anoche, se llevaron a cabo decenas de arrestos por diversos delitos, como agresión contra un agente de policía, agresión física contra un agente de policía, vandalismo (grave y menor) y no dispersarse”, publicó el LAPD en las redes sociales.

La policía mencionó que se presentarían los cargos al fiscal de distrito del condado de Los Ángeles y a la Fiscalía de la ciudad de Los Ángeles.

“Las autoridades federales también presentarán cargos por los delitos ocurridos en propiedad federal. Se están llevando a cabo investigaciones sobre quienes no fueron arrestados en los últimos dos días, por lo que se pueden presentar cargos”, añadió el LAPD.

El departamento de policía no informó el número exacto de personas arrestadas por los disturbios de la noche de este sábado en el centro de Los Ángeles.

