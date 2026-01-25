ICE arresta a más latinos sin historial criminal, indica estudio de UCLA

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha incrementado el número de arrestos contra inmigrantes latinos sin historial criminal, de acuerdo con un reciente informe de la Universidad de California en Los Ángeles (UCLA).

La UCLA deja ver en su reciente reporte un cambio importante en los patrones de arrestos por parte de la agencia federal de inmigración en los últimos dos años.

A new UCLA analysis reveals a sharp rise in ICE detentions of Latino immigrants with no criminal convictions, highlighting a dramatic shift toward mass confinement and deportation. Read the full report and related briefs here. https://t.co/RYI1Aauc5F — UCLA Luskin School of Public Affairs (@UCLALuskin) January 20, 2026

La investigación se basa en información del Proyecto de Datos de Deportación de UCLA y la Facultad de Derecho de la Universidad de California en Berkeley (UC Berkeley).

El análisis fue publicado por el Centro para el Conocimiento de los Vecindarios de la Escuela Luskin de Asuntos Públicos de UCLA y el grupo de defensa Unseen.

Los investigadores se centraron en revisar los registros de detención por parte de los agentes de ICE entre febrero de 2024 y septiembre de 2025.

De acuerdo con el informe, las detenciones mensuales de latinos sin antecedentes penales se sextuplicaron en comparación con el último año de la administración Biden, impulsadas en gran medida por los arrestos en lugares de trabajo y en espacios públicos.

Las detenciones pasaron de unas 900 por mes a aproximadamente 6,000, con un pico de casi 10,500 en septiembre de 2025.

El periodo bajo revisión de los investigadores cubre el periodo en que el presidente Donald Trump dio la orden a las agencias federales de intensificar las redadas contra miembros de la comunidad inmigrante, operativos que se incrementaron en Los Ángeles y el sur de California desde el 6 de junio de 2025.

Los investigadores encontraron que las estancias en centros de detención se volvieron significativamente más prolongadas y disruptivas, con traslados más frecuentes entre las instalaciones.

Durante el periodo de investigación, casi 7 de cada 10 latinos no criminales arrestados permanecieron recluidos durante 15 días o más, con una estancia media superior a los 25 días.

Según el reporte, el 55% de los latinos detenidos por los agentes de ICE fueron trasladados fuera de California.

El informe de UCLA dice que las deportaciones reemplazaron cada vez más a las liberaciones, y casi 9 de cada 10 latinos no criminales arrestados por ICE fueron finalmente deportados.

Los autores del análisis advirtieron que la tendencia puede representar un movimiento hacia un confinamiento masivo, tras argumentar que podría tener impactos radicales en las familias, los lugares de trabajo y las comunidades locales.

