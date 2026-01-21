Agente federal abre fuego en operativo de inmigración en Los Ángeles

Un agente federal abrió fuego durante un operativo que se llevaba a cabo la mañana de este miércoles en el área de la comunidad de Willowbrook, en el condado de Los Ángeles, incidente en el que un oficial resultó herido.

El Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) dijo que la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) o el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) estuvieron involucrados en un tiroteo que ocurrió cerca de la intersección de 126th Street y Mona Boulevard.

At 7:05AM PST, DHS law enforcement officers were conducting a targeted operation in Compton, California, to arrest a violent criminal illegal alien from El Salvador, William Eduardo Moran Carballo, who is involved in a human smuggling operation and has two prior arrests for… — Homeland Security (@DHSgov) January 21, 2026

El LASD dijo que, poco después de las 7:00 a.m., la CBP informó al departamento del sheriff que la agencia federal estaba llevando a cabo un operativo en la zona de Willowbrook, y que la balacera ocurrió momentos después.

La cadena ABC dijo que el DHS informó que el operativo de este miércoles comenzó en el área de Compton, al sur de Willowbrook.

De acuerdo con DHS, la actividad de los agentes federales tenía como objetivo el arresto de un delincuente indocumentado originario de El Salvador.

“William Eduardo Morán Carballo, quien está involucrado en una operación de tráfico de personas y tiene dos arrestos previos por infligir lesiones corporales a un cónyuge o conviviente”, comunicó el DHS.

Según el Departamento de Seguridad Nacional, en 2019, un juez de inmigración emitió una orden de deportación en contra de Morán Carballo.

“En un peligroso intento de evadir el arresto, este inmigrante ilegal delincuente armó su vehículo y embistió a las fuerzas del orden“, dijo el DHS en su comunicado.

La agencia mencionó que, al temer por su vida y seguridad, un agente hizo disparos en defensa, mientras que el salvadoreño indocumentado no fue alcanzado por los balazos, pero su auto se estrelló. Morán intentó escapar a pie, pero fue detenido por las autoridades federales.

El Departamento de Seguridad Nacional dijo que el delincuente indocumentado salió ileso, pero un agente de la CBP sufrió lesiones en el incidente, sin proporcionar detalles sobre sus heridas.

“Los intentos de evadir el arresto han aumentado desde que políticos santuario, incluido el gobernador (Gavin) Newsom, han alentado a los inmigrantes indocumentados a evadir el arresto y han proporcionado guías que le aconsejan cómo reconocer a ICE, bloquear la entrada y desafiar el arresto”, dijo el DHS.

Respuesta de autoridades locales

Por el tiroteo, alguaciles del LASD y oficiales de la Patrulla de Caminos de California (CHP) acudieron al lugar donde ocurrieron los disparos.

En el lugar del incidente también se reunió un gran número de vecinos y activistas sociales, quienes denunciaron la presencia de agentes federales.

Algunas de las personas reunidas en el lugar llevaban banderas mexicanas, mientras grababan el incidente con sus teléfonos celulares.

“Vi el accidente del auto, fue una locura. Es una locura cómo vienen aquí e interrumpen el sustento y la vida de todos. Simplemente, son sus vidas”, dijo a la cadena ABC un residente de Willowbrook.

Entre las personas que estaban presentes en el lugar había varios TikTokers, quienes dijeron que estaban trabajando en representación de las personas que pueden tener miedo ante los operativos federales.

