Autoridades de Los Ángeles aumentan seguridad en lugares de culto judíos

Autoridades policiales del condado de Los Ángeles aumentaron la seguridad en zonas cercanas a los lugares de culto judíos y a los eventos de Hanukkah después del tiroteo que dejó más de una docena de personas muertas en Australia.

Funcionarios del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) informaron que se destinará un mayor número de patrullas durante la semana en áreas cercanas a los centros de reunión de la comunidad judía tras haber tenido conocimiento del incidente que ocurrió en Sydney.

“El Departamento de Policía de Los Ángeles lamenta profundamente el trágico tiroteo masivo ocurrido durante la celebración de Hanukkah en Sydney, Australia“, dijo el LAPD en un comunicado.

“Nos solidarizamos con la comunidad judía de Australia y de Los Ángeles, y nuestros pensamientos están con las víctimas, sus familias y todos los afectados por este acto de violencia sin sentido”, agregó el departamento.

Las autoridades de Australia informaron que un hombre de 50 años y su hijo de 24 años llevaron a cabo un tiroteo en Bondi Beach, un suburbio de Sydney, cuando la comunidad judía local celebraba la primera noche de Hanukkah, con 15 personas fallecidas y cerca de 40 heridas.

Aunque las autoridades dijeron que no se conoce ninguna amenaza para Los Ángeles, los oficiales vigilan comprometidos a proteger las diversas comunidades de la ciudad, incluso desplegando más patrullas en zonas cercanas a instalaciones judías, escuelas, sinagogas y en eventos de Hanukkah en la ciudad.

Se pidió a los residentes que mantuvieran el conocimiento de la actual situación en los servicios religiosos y en las reuniones comunitarias.

Funcionarios del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) manifestaron sus condolencias a las víctimas del incidente en Australia y se unieron a los esfuerzos para salvaguardar la seguridad cerca de instalaciones judías con un aumento en el número de patrullas.

“Estamos evaluando activamente cualquier amenaza potencial para el condado de Los Ángeles y hemos intensificado las inspecciones de patrullaje en instalaciones críticas“, expresó el LASD en un comunicado.

Los funcionarios del LASD mencionaron que todo el personal de patrullaje del departamento recibirá información para garantizar un mayor conocimiento de la situación, por la que es necesaria una mayor vigilancia en sitios sensibles.

