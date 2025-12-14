Ayuntamiento de Los Ángeles aprueba $1 millón para contratación de policías

El Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó una propuesta para asignar $1 millón de dólares para la contratación adicional de reclutas para el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) en enero y febrero de 2026.

Con 9 votos a favor y 6 en contra, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó la propuesta de la presidenta del Comité de Presupuesto y Finanzas, Katy Yaroslavsky, y la concejal Ysabel Jurado, para asignar fondos suficientes para contrataciones adicionales en los primeros meses del año.

Con la aprobación, el LAPD podrá contratar nuevos reclutas, mientras el consejo tenga tiempo para debatir un plan más amplio para financiar más policías y abordar las preocupaciones presupuestales a largo plazo, así como los riesgos para más de 200 empleados civiles especializados del LAPD.

Los concejales Marqueece Harris-Dawson, Heather Hutt, John Lee, Tracy Park e Imelda Padilla votaron en contra al optar por apoyar una propuesta de financiamiento de $4.4 millones de dólares impulsada por Lee.

El oficial administrativo municipal, Matt Szabo, informó que el costo anual de los policías adicionales sería de $24 millones de dólares.

Los $4.4 millones de dólares de la propuesta de Lee se destinarían a cubrir parte del costo de las contrataciones a mitad de año.

Si el LAPD alcanza los 480 nuevos reclutas, el costo aumenta en más de $6 millones de dólares para las contrataciones a mitad de año y aproximadamente $33.5 millones para el gasto anual continuo.

Szabo confirmó que no se había emitido un informe formal para identificar fondos para contrataciones adicionales antes de esta semana.

Al final, el Concejo Municipal de Los Ángeles aprobó el plan de financiación de $1 millón de dólares el último día antes del inicio de su receso invernal de tres semanas.

“Las contrataciones adicionales añaden aproximadamente $24 millones de dólares al déficit estructural de la ciudad. Anualmente, el costo total se reflejaría en el presupuesto propuesto por la alcaldesa, y no se puede pagar despidiendo a empleados municipales ni reduciendo servicios adicionales”, dijo Yaroslavsky.

La concejal expresó que, mientras presida el presupuesto, ese enfoque no prosperará, y agregó que la seguridad pública va más allá del número de policías.

“Se trata de arreglar el alumbrado público para que funcione. Se trata de reparar las aceras antes de que nos cuesten millones en indemnizaciones por responsabilidad civil, y se trata de tener suficiente dinero para pintar nuestros propios cruces peatonales y evitar que voluntarios corruptos lo hagan”, añadió.

La mayoría de los concejales apoyaron un aumento en la contratación del LAPD, mientras que varios miembros expresaron su preocupación por la solvencia fiscal de la ciudad, al señalar un déficit proyectado de $91 millones de dólares para el año fiscal 2026-2027, que podría aumentar.

El jefe del LAPD, Jim McDonnell, dijo que, a dos años y medio de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, todavía faltan 1,300 policías.

La decisión de otorgar fondos para contrataciones adicionales al LAPD ocurre después de que la alcaldesa Karen Bass emitió el miércoles una carta al consejo para solicitar que se proporcionen $4.4 millones de dólares para la contratación de 410 oficiales para finales del verano de 2026.

En abril, Bass aprobó un presupuesto de $14,000 millones de dólares, que redujo la contratación policial como parte de las soluciones para abordar un déficit de casi $1,000 millones de dólares causado por el gasto excesivo, los costos de responsabilidad civil y otros desafíos.

Los funcionarios electos subsanaron dicho déficit y también evitaron los despidos propuestos mediante una estrategia que incluyó negociaciones con sindicatos, entre otras medidas.

