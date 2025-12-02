Policía de Los Ángeles investiga robos a casas en el Valle de San Fernando

Las autoridades de Los Ángeles investigan la serie de robos que ocurrieron en el transcurso de la noche de este lunes en tres residencias del Valle de San Fernando, lo que desencadenó una búsqueda de los responsables.

Varios sujetos aprovecharon la noche para cometer los hurtos, y el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) investiga si los tres casos están relacionados.

El primero de los robos se cometió aproximadamente a las 7:40 p.m. de este lunes en una casa en Topeka Drive, en Tarzana. El LAPD dijo que, en ese momento, había alguien en la propiedad, pero no pudo proporcionar más detalles sobre este incidente.

Sigue leyendo: Funeral programado para cantante latina asesinada en Los Ángeles

Los otros dos incidentes ocurrieron en el área de Encino, una zona que anteriormente ya ha sido escenario de atracos a residencias en el Valle de San Fernando.

Menos de una hora después del primer caso, alrededor de las 8:20 p.m., los ladrones irrumpieron en una propiedad en la cuadra 5400 de Ostrom Avenue.

Unas horas después, aproximadamente a las 11:15 p.m., una residencia localizada en la cuadra 5900 de Alonzo Avenue, a menos de dos millas de distancia, también fue un objetivo de los hampones.

Sigue leyendo: Robo de alto valor en casa de Los Ángeles

Los oficiales de policía que respondieron a los reportes de robo encontraron la propiedad saqueada, pero no se localizó a ningún sospechoso. Se desconoce que artículos fueron hurtados y su posible valor económico.

Al parecer, en los dos incidentes que ocurrieron en Encino, en ninguna de las casas había ocupantes en el momento de los allanamientos.

Desde hace varios meses, los robos a propiedades han sido una preocupación constante para los residentes y propietarios de negocios en el Valle de San Fernando, por lo que se tuvo una reunión comunitaria en julio para discutir posibles cambios en la aplicación de la ley.

Sigue leyendo: Detenido hispano presunto autor de 20 robos en el Valle de San Fernando

Las autoridades mantienen en curso las investigaciones para determinar si los tres incidentes de este lunes en el Valle de San Fernando fueron cometidos por el mismo grupo de sospechosos.

Sigue leyendo:

· Con limitaciones, se reanuda el servicio de agua en el Valle de San Fernando

· Vecindario del Valle de San Fernando reporta aumento en robos en casas

· Ladrones estafan joyas a personas mayores de Los Ángeles