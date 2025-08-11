Con limitaciones, se reanuda el servicio de agua en el Valle de San Fernando

Con ciertas restricciones, quedó restablecido el servicio de agua para unos 9,200 clientes en Granada Hills y Porter Ranch, en el Valle de San Fernando, afectados por la rotura de una válvula que cortó el suministro.

Desde la semana pasada, las cuadrillas del Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles (LADWP) han trabajado día y noche para reemplazar la válvula dañada y restablecer el suministro de agua, lo que sucedió a partir de las 2:27 a.m. de este lunes.

Comunidades de #GranadaHills y #PorterRanch: El servicio de agua ha sido restaurado, el Aviso de Hervir el Agua sigue vigente. Visite https://t.co/9FiN5Dtfkc para más actualizaciones. pic.twitter.com/Er5WSFjIhz — LADWP (@LADWP) August 11, 2025

Sin embargo, las autoridades informaron que permanece vigente el aviso para que los residentes hierven el agua que se utilizará para beber.

Sigue leyendo: Miles de residentes del Valle de San Fernando afectados por corte de agua

Los clientes ya pueden usar el agua del grifo para actividades habituales, como ducharse o descargar el inodoro, pero no debe ser bebida por las personas mientras no esté hervida.

De acuerdo con el LADWP, se necesita completar dos rondas de 18 horas de pruebas de calidad del agua antes de determinar que es segura y puede ser consumida directamente por los residentes.

El área afectada está delimitada aproximadamente por Rinaldi Avenue al sur, Balboa Boulevard al este, De Soto Avenue al oeste y las colinas al norte.

Sigue leyendo: Los Ángeles retira restricción de beber agua en área del incendio Palisades

Los trabajos se complicaron este sábado cuando reventó una tubería, derramando una enorme cantidad de agua e inundando las calles cercanas.

Desde la noche de este domingo, el tanque Susana, con capacidad para 10 millones de galones, se estaba rellenando a través del proceso de bombeo normal de LADWP después de que durante varios días se utilizó un suministro temporal del Distrito Metropolitano de Agua.

El corte en el suministro de agua comenzó el martes 5 de agosto cuando una válvula se rompió durante las reparaciones en una estación de bombeo, lo que interrumpió el flujo por una tubería de 54 pulgadas que alimenta el tanque Susana.

Sigue leyendo: Afectados por incendio demandan a la autoridad de agua en Los Ángeles

Los trabajadores necesitaron excavar 24 pies bajo tierra para llegar a la válvula dañada, que además se encuentra cerca de oleoductos, líneas de fibra óptica y una línea de gas.

Debido a lo complejo del lugar, fue necesario ampliar la zanja antes de poder retirar la válvula dañada.

El Departamento de Agua y Energía de Los Ángeles ha distribuido más de 1 millón de botellas de agua y entregado más de 1,200 galones a residentes vulnerables que estaban confinados en sus hogares, incluidos adultos mayores y clientes con discapacidad.

Sigue leyendo: Bomberos de Los Ángeles se quedan sin agua para atacar incendios

Por el momento, permanecen abiertos cinco sitios de distribución de agua para clientes de LADWP afectados:

Holleigh Bernson Memorial Park , 20500 Sesnon Boulevard, en Porter Ranch (distribución de botellas de agua, distribución de agua reciclada, baños, duchas, unidades de lavandería móviles. de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.)

, 20500 Sesnon Boulevard, en Porter Ranch (distribución de botellas de agua, distribución de agua reciclada, baños, duchas, unidades de lavandería móviles. de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.) O’Melveny Park , 17300 Sesnon Boulevard, en Granada Hills (distribución de botellas de agua, distribución de agua reciclada, baños. de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.)

, 17300 Sesnon Boulevard, en Granada Hills (distribución de botellas de agua, distribución de agua reciclada, baños. de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.) Intersección de Tampa Avenue y Sesnon Boulevard , en el límite de Northridge y Porter Ranch (distribución de botellas de agua y distribución de agua reciclada, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.)

, en el límite de Northridge y Porter Ranch (distribución de botellas de agua y distribución de agua reciclada, de 7:00 a.m. a 9:00 p.m.) YMCA , 11336 Corbin Street, en Porter Ranch (duchas, unidades de lavandería móviles, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.)

, 11336 Corbin Street, en Porter Ranch (duchas, unidades de lavandería móviles, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.) Intersección de Rinaldi Avenue y Louise Avenue (duchas, unidades de lavandería móviles, baños, de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.)

Para encontrar una relación completa de los servicios disponibles para los clientes afectados de LADWP en el Valle de San Fernando, puede consultar este enlace.

Sigue leyendo:

· Salario de $750,000 dólares anuales recibe nuevo gerente de LADWP, aprueba Concejo Municipal

· 93,300 millones de galones de agua pluvial capta Condado de Los Ángeles en temporada de lluvias

· Más de 13,500 millones de galones de agua de lluvia capta LADWP por las tormentas de febrero