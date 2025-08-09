Miles de familias permanecen sin agua en Granada Hills y Porter Ranch

Flotillas de trabajadores del Departamento de Luz y Agua (LADWP) continúan trabajando para restaurar el suministro del líquido vital en las comunidades Granada Hills y Porter Ranch en el Valle de San Fernando que afecta a 9,200 hogares desde el 5 de agosto.

La suspensión del servicio de agua llega en un muy mal momento cuando la ciudad de Los Ángeles registra una ola de calor, por lo que la frustración empieza a apoderarse de los vecinos afectados, sobre todo porque inicialmente se había informado que el abastecimiento se reanudaría el viernes 8 de agosto, pero ahora parece ser que se tomará todo el fin de semana.

“Ha sido un desafío no tener agua, y entonces te das cuenta de la importancia. Ahora dicen que vamos a tener agua hasta el domingo”, dijo Robin, un vecino de Granada Hills que ha estado yendo a recolectar las botellas de agua gratis que reparte el ADWP.

Una vecina que pidió ser no identificada afirmó que es un poco frustrante quedarse sin agua por varios días, en especial porque está haciendo mucho calor, “pero qué vamos a hacer”.

Eugenio, otro vecino, comentó que ha tenido que irse a bañar a la casa de amigos; y al principio, sí podía tener un poco de agua en su casa, pero ahora les han pedido que cierren las llaves por completo.

“Es una inconveniencia, pero no tenemos otra opción”.

Preparativos parea reparar la válvula que causó el cierre del servicio del agua. (Cortesía LADWP)

Los trabajos

En un comunicado, el LADWP informó que uno de sus equipos de trabajo está enfocado en completar la reparación permanente de una válvula, otros grupos bombean activamente agua al sistema local para reinstalar el servicio.

Hasta las 7 de la mañana del sábado 9 de agosto, un tanque de 10 millones de galones que sirve el área había alcanzado una capacidad aproximada de 27%, lo que se considera un paso adelante.

Para acelerar el proceso, el LADWP reportó que instalaron una bomba adicional durante la noche y dos más llegarán este sábado.

“Estas bombas adicionales aumentarán el caudal, lo que nos permitirá comenzar las pruebas de calidad del agua antes de lo habitual, antes de que finalicen las reparaciones”.

No abran la llave

Las autoridades del LADWP hicieron un llamado urgente a los residentes para que mantengan las llaves cerradas por ahora.

“Cada vez que se usa agua, baja el nivel del gran tanque que nuestros equipos están tratando de llenar y presurizar. Es como intentar llenar una bañera sin tapón de desagüe: si el agua sigue saliendo, tarda mucho más en llenarse”.

Hicieron hincapié en que en la medida que los vecinos cooperen, el servicio del agua se restablecerá más rápido.

Algunas de las recomendaciones dadas son:

Usen agua embotellada para beber y cocinar.

Mantengan todas las llaves interiores y exteriores cerradas.

Abstenerse de usar la lavadora de ropa y la de trastes.

Apagar todos los aspersores y sistemas de riego inteligentes.

Apagar los sistemas de llenado automático de la piscina.

La alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass publicó en el sitio X que “mientras se avanza en la restauración del servicio del agua en Granada Hills/Porter Ranch, a los usuarios impactados se les urge a no usar el agua de llave”.

Y pide visitar el sitio LADWPNews.com para encontrar los sitios de distribución gratis de agua, regaderas y lavanderías.

Personal del LADWP distribuye agua reciclada. (Cortesía LADWP)

Cómo se inició este problema

El 5 de agosto, mientras los equipos del sistema de agua realizaban reparaciones en una estación de bombeo conectada a un tanque de agua de 10 millones de galones que abastece la zona, una válvula que controla el flujo de agua se rompió.

Como resultado, se cortó el suministro de agua a una tubería de 54 pulgadas de diámetro que abastece la zona.

Esto ha provocado un corte del servicio en la zona delimitada por la Avenida Rinaldi al sur, el Bulevar Balboa al este, la Avenida De Soto al oeste y las colinas al norte.

“Entendemos lo perjudicial que ha sido esta situación para nuestros clientes y queremos asegurarle a la comunidad que restablecer el servicio de agua de forma segura y rápida sigue siendo nuestra principal prioridad”, dijeron voceros del LADWP.

Y enfatizaron que sus equipos trabajan incansablemente en el sitio, las 24 horas del día, hasta que se restablezca el servicio por completo.

Para ayudar a las comunidades afectadas, el LADWP ha implementado diversos servicios de apoyo, como la distribución de agua embotellada, agua reciclada para uso en exteriores y descarga de inodoros, y acceso a duchas móviles y lavanderías.

La asistencia está disponible en las siguientes cinco ubicaciones: