Tiroteo en centro comercial de Louisiana deja varias personas heridas

Al menos 10 personas resultaron heridas después de que una aparente discusión derivara en un tiroteo en el centro comercial Mall of Louisiana en Baton Rouge el jueves, informó la policía. Se está buscando al menos a uno de los tiradores.

“Dos grupos de personas discutieron dentro del patio de comidas y comenzaron a dispararse mutuamente”, dijo el jefe de policía de Baton Rouge, Thomas Morse Jr., citando imágenes de las cámaras de seguridad.

“Desafortunadamente, había personas inocentes en el área que también podrían haber recibido disparos“, añadió.

La policía no tenía información sobre la gravedad de las lesiones, pero indicó que no se han reportado víctimas mortales.

BREAKING: An ACTIVE SHOOTER has been reported at Mall of Louisiana in Baton Rouge



MASSIVE police response underway.



Multiple casuaIties reported, but the exact number is still unknown.



Pray for the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/c73v7swJ09 — Nick Sortor (@nicksortor) April 23, 2026

El tiroteo no parece ser un acto de violencia al azar, “sino un desacuerdo muy específico entre dos grupos de personas“, dijo Morse, agregando que no existe ninguna amenaza conocida para el público.

El FBI y la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF) también informaron que se encuentran en el lugar.

“Estoy al tanto del tiroteo en el centro comercial Mall of Louisiana”, declaró el gobernador Jeff Landry. “Estoy en coordinación con las fuerzas del orden y les informaremos en cuanto tengamos más información. Por favor, eviten la zona”, agregó.

Según reveló a CNN un empleado de la tienda Hot Topic, ubicada dentro del centro comercial, los clientes esperaban ser evacuados y recibir instrucciones de la policía. Los clientes comenzaron a correr y había varias personas dentro de la tienda cuando se escucharon los disparos.

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