Qué pasa en Estados Unidos si no pagas a tu abogado

Al contratar a un abogado en Estados Unidos, y dependiendo del método de pago, asumes un compromiso que debes cumplir. Si esto no ocurre y fallas económicamente en el acuerdo, pueden surgir consecuencias legales y financieras que probablemente desconoces.

Aunque en la mayoría de los casos no es un delito penal (no pagar), es decir que hay bajo riesgo de ir a la cárcel, sí puede desencadenar una serie de problemas que afectan tanto el caso en curso como la situación económica del cliente.

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Cuáles son las consecuencias por no pagarle a tu abogado en EE.UU.

1. Abandono del caso

Una de las primeras consecuencias de no cumplir con los pagos es que el abogado puede solicitar retirarse de la representación. Esto no ocurre de forma automática, ya que en muchos casos necesita la autorización de un juez, especialmente si el proceso judicial ya está en marcha.

Si el juez aprueba la solicitud, la persona podría quedarse sin defensa legal en un momento crítico. Esto es particularmente delicado en áreas como inmigración o procesos penales, donde la falta de representación puede influir directamente en el resultado del caso.

2. Retención de documentos

Otra medida que pueden tomar los abogados es retener parte del expediente o documentos relacionados con el caso hasta que se salde la deuda, señala Mundo Jurídico. Este derecho, conocido como “lien” o retención legal, varía según el estado, pero en muchos casos está permitido dentro de ciertos límites.

Esto puede dificultar la continuidad del caso si el cliente decide cambiar de abogado, ya que el nuevo representante necesitará acceso a esos documentos.

3. Puedes recibir una demanda

No pagar honorarios legales puede derivar en una demanda civil. El abogado tiene derecho a reclamar el dinero adeudado a través de los tribunales.

Si el juez falla a su favor, el cliente podría enfrentar embargos de salario, congelamiento de cuentas o la obligación de pagar intereses adicionales.

Además, la deuda puede ser transferida a agencias de cobro, lo que impacta negativamente el historial crediticio. Esto puede complicar futuras solicitudes de crédito, alquiler de vivienda o incluso algunos trámites laborales.

En algunos estados existe un procedimiento específico conocido como “jura de cuentas”, mediante el cual el abogado presenta una reclamación formal para exigir el pago de sus honorarios.

En términos generales, no pagar a un abogado no conlleva cárcel, ya que se trata de una deuda civil, no penal. Sin embargo, pueden surgir problemas más graves si la falta de pago está vinculada a fraude, evasión deliberada o incumplimiento de órdenes judiciales relacionadas con el pago.

Qué hacer si no puedes pagar al abogado después de contratarlo

Según reseña Abogado.com, para quienes no tienen los recursos necesarios, existen alternativas como los servicios pro bono (gratuitos) o planes de pago. También hay clínicas legales vinculadas a universidades y organizaciones que brindan asistencia a bajo costo.

En temas migratorios, aunque el gobierno no proporciona defensa gratuita, sí existen listas de abogados accesibles que pueden ayudar a reducir la carga económica.

Finalmente, los mismos abogados aconsejan que, antes de contratar servicios legales, es fundamental entender los términos del acuerdo, preguntar por opciones de pago y mantener una comunicación clara para evitar conflictos.

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