Qué hacer si te encuentras una tarjeta de crédito en la calle

Típico: te encuentras una tarjeta de crédito tirada en plena calle, y aunque te llama la atención, no sabes qué hacer. Incluso, algunas personas prefieren ignorarla, mientras que otras intentan devolverla al dueño sin saber cuál es la forma correcta de actuar.

Una tarjeta extraviada puede convertirse en un riesgo para su propietario si cae en manos equivocadas, así que encontrarla y recogerla ya es un acto heroico de tu parte. Ahora que la tienes, procede con responsabilidad y evitarás fraudes o cargos no autorizados.

De acuerdo con Bankrate, sitio especializado en finanzas personales, existen varios pasos sencillos que permiten manejar esta situación de manera segura.

Qué debes hacer si encuentras una tarjeta de crédito en la calle

1. Entregarla en el lugar donde la encontraste

Dependiendo del lugar, como una tienda, un restaurante o un edificio de oficinas, lo más recomendable es entregarla a un empleado o al personal de seguridad del lugar.

En muchos casos, los clientes regresan al sitio donde creen haberla perdido. Por eso, dejarla con el personal puede facilitar que el propietario la recupere rápidamente.

Además, los establecimientos suelen contar con protocolos para guardar objetos extraviados hasta que su dueño los reclame.

Lee también: ¿Es malo tener muchas tarjetas de crédito? Expertos lo aclaran

2. Llamar al banco emisor

Si la hallaste en plena calle, donde cualquier otra persona puede tomarla, la segunda opción segura es contactar al banco que emitió la tarjeta. En el reverso suele aparecer un número de atención al cliente que puede utilizarse para reportar el hallazgo.

Cuando se notifica al banco, la institución puede bloquear la tarjeta para evitar posibles usos fraudulentos y emitir una nueva al titular. También es posible llevar la tarjeta a una sucursal del banco si se encuentra cerca.

3. Entregarla a la policía si aparece una billetera

Si la tarjeta está dentro de una billetera que encontraste en la vía pública, lo más recomendable es llevarla a una comisaría de policía local.

Las autoridades pueden intentar localizar al propietario a partir de los documentos que haya dentro. En estos casos, lo ideal es no retirar ningún objeto del interior para evitar confusiones.

Otra opción es que revises si en la billetera hay algún número de contacto para dar con el dueño, de lo contrario, entrégala a las autoridades.

4. Destruir la tarjeta

Aunque los pasos anteriores son más viables si se realizan correctamente, una última alternativa segura es destruirla para evitar que alguien la utilice.

Se puede cortar la tarjeta con tijeras, asegurándose de dañar el chip y la banda magnética. En el caso de tarjetas metálicas, puede ser necesario utilizar herramientas más resistentes.

También se recomienda desechar los fragmentos en diferentes bolsas de basura para evitar que alguien reconstruya los datos.

Te puede interesar:

· 5 errores al usar tu tarjeta de crédito que te dejan en la ruina, según expertos

· El mejor truco para pagar la tarjeta de crédito: saldrás de deudas en tiempo récord

· Cómo saber lo que la IA sabe sobre ti (y por qué cada vez preocupa más)