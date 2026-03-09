La inteligencia artificial se ha convertido en una herramienta cotidiana para millones de personas. Desde motores de búsqueda hasta redes sociales, asistentes virtuales o aplicaciones de productividad, los sistemas basados en IA analizan enormes cantidades de datos para ofrecer respuestas, recomendaciones y servicios personalizados.

Sin embargo, ese mismo proceso ha despertado nuevas preocupaciones sobre la privacidad. Muchas personas se preguntan qué información pueden tener estos sistemas sobre ellas, cómo se recopila y qué tan accesible es.

La inteligencia artificial puede analizar grandes volúmenes de datos digitales, lo que abre preguntas sobre la privacidad de la información personal. Crédito: Shutterstock

La pregunta es cada vez más relevante en un momento en el que el uso de inteligencia artificial crece en ámbitos sensibles. Por ejemplo, recientemente se conoció que agencias de seguridad en Estados Unidos están utilizando herramientas de IA para identificar y detener inmigrantes, lo que reavivó el debate sobre hasta qué punto estas tecnologías pueden analizar datos personales y perfiles digitales. Este tipo de casos ha puesto el tema de la privacidad en el centro de la discusión pública.

Para saber qué información ha recopilado una inteligencia artificial sobre una persona, la forma más directa es preguntarle al chatbot que se usa habitualmente. Estas herramientas suelen guardar un historial de las interacciones y preferencias para personalizar las respuestas. Veamos paso a paso cómo hacerlo.

Cómo saber qué datos tienen las plataformas sobre ti

Una forma de entender qué información existe sobre una persona es revisar los datos que almacenan las propias plataformas digitales.

Empresas tecnológicas como Google, Meta o Microsoft permiten acceder a parte de la información que recopilan sobre los usuarios. En sus paneles de privacidad es posible revisar el historial de actividad, intereses asociados al perfil y configuraciones relacionadas con publicidad personalizada.

También existen herramientas que permiten descargar los datos que una plataforma ha almacenado sobre una cuenta. Veamos algunas formas de averiguarlo.

Usar indicaciones para el descubrimiento

Se le puede pedir a la IA que haga un resumen de lo que sabe sobre un perfil basándose en los chats anteriores. Se pueden probar las siguientes frases:

“Dime qué sabes sobre mí basándote en nuestras interacciones”.

“Haz un perfil psicográfico de mi personalidad según lo que hemos hablado”.

“¿Qué datos sobre mi profesión, estudios o intereses has memorizado?”.

“¿Cómo me percibes basándote en mi estilo de lenguaje y temas frecuentes?”.

Muchas personas se apoyan en la Inteligencia Artificial (IA) para jugar a la lotería en Estados Unidos. Crédito: Shutterstock

Puedes ver: ¿ChatGPT te ayuda a ganar la lotería? Esto dicen los expertos

Revisar la “Memoria” del sistema

Algunas plataformas tienen funciones específicas donde se guardan datos clave sobre la persona. Veamos un ejemplo:

ChatGPT: Ir a Configuración > Personalización > Memoria. Allí se verá una lista de “recuerdos” específicos que la IA ha decidido guardar (como el nombre de la mascota, el trabajo o las preferencias de formato).

Instrucciones personalizadas: Revisar si se han configurado detalles sobre quién es la persona y cómo quiere que responda la IA en el apartado de “Instrucciones personalizadas”.

Consultas en motores de búsqueda con IA

Si se quiere saber qué información de una persona es pública en internet y cómo la procesa una IA, se pueden usar buscadores como You.com o Perplexity y preguntar: “¿Quién es [Tu Nombre Completo]?”. Esto mostrará lo que la IA puede extraer de redes sociales, noticias o perfiles profesionales.

Lo que la IA “deduce” (Profiling)

Incluso sin que se le den datos explícitos, los algoritmos analizan patrones técnicos:

Comportamiento : La hora a la que se conecta, la propensión a errores tipográficos y el tipo de búsquedas que se realizan.

: La hora a la que se conecta, la propensión a errores tipográficos y el tipo de búsquedas que se realizan. Análisis visual: Si se sube una foto, las herramientas de visión computarizada pueden deducir el nivel de ingresos, la afiliación política o los intereses basándose solo en el contenido de la imagen.

Puedes ver: Prompt de ChatGPT para que el bot sea más honesto, directo y sin filtros

Qué pasa con los datos públicos en internet

Otro punto importante es que gran parte de la información que puede analizar la inteligencia artificial proviene de contenido público. Publicaciones en redes sociales, perfiles profesionales, comentarios en foros o artículos en sitios web pueden ser utilizados para entrenar sistemas de IA o para generar respuestas automatizadas.

Por eso los especialistas en privacidad recomiendan revisar periódicamente qué información personal aparece disponible en internet.

ChatGPT es uno de los asistentes de IA más populares. Se usa para escribir textos, resolver dudas, programar, estudiar o generar ideas. Crédito: Deutsche Welle

Cómo proteger tu privacidad frente a la inteligencia artificial

Aunque no es posible evitar completamente que los datos circulen en internet, existen algunas prácticas que ayudan a reducir la exposición.

Entre ellas se encuentran:

Revisar configuraciones de privacidad en redes sociales.

Limitar la información personal publicada en perfiles públicos.

Usar contraseñas seguras y autenticación en dos pasos.

Borrar historiales de navegación o actividad cuando sea necesario.

Revisar permisos de aplicaciones y servicios digitales.

Estas medidas no eliminan por completo el uso de datos por parte de sistemas automatizados, pero sí ayudan a tener mayor control sobre la información disponible.

Por qué el debate sobre la IA y la privacidad seguirá creciendo

A medida que la inteligencia artificial se integra en más áreas de la vida cotidiana, desde servicios digitales hasta seguridad pública, la discusión sobre la privacidad y el uso de datos personales se vuelve cada vez más relevante.

Gobiernos, empresas tecnológicas y organizaciones civiles debaten actualmente cómo regular estas herramientas y qué límites deberían existir para el uso de información personal.

Para los usuarios, entender cómo funcionan estos sistemas y qué tipo de datos pueden analizar es un primer paso para tomar decisiones informadas en un entorno digital cada vez más dominado por la inteligencia artificial.

