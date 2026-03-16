Qué puedes hacer con Copilot en 2026: la IA de Microsoft que compite con ChatGPT

En los últimos meses, muchos usuarios que compran una laptop nueva con Windows descubren algo que antes no estaba ahí: un pequeño ícono de Copilot, el asistente de inteligencia artificial de Microsoft.

La herramienta se está integrando de forma cada vez más visible en el sistema operativo, especialmente en equipos nuevos que ya vienen preparados para trabajar con funciones de inteligencia artificial. En algunos modelos incluso aparece con una tecla dedicada en el teclado.

Para muchos usuarios, Copilot funciona como una especie de asistente digital dentro de la computadora, capaz de ayudar a escribir textos, resumir documentos o responder preguntas sin necesidad de abrir otras aplicaciones.

Aunque suele compararse con ChatGPT, Copilot tiene una diferencia importante: está integrado directamente en Windows y en varios programas que millones de personas usan todos los días.

Un asistente de inteligencia artificial que viene en muchas laptops nuevas

Microsoft empezó a integrar Copilot en Windows 11, el sistema operativo que hoy utilizan la mayoría de las laptops nuevas. Esto significa que, al comprar una computadora reciente, es posible que el usuario ya tenga acceso al asistente sin instalar nada adicional.

En algunos modelos lanzados recientemente —conocidos como Copilot+ PCs— incluso existe una tecla específica para abrir el asistente de inteligencia artificial.

La idea detrás de esta estrategia es simple: convertir la inteligencia artificial en una herramienta cotidiana, disponible con solo presionar un botón.

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Escribir textos, correos o ideas en segundos

Una de las funciones más utilizadas de Copilot es la generación de texto. El usuario puede pedirle ayuda para escribir correos electrónicos, documentos, publicaciones en redes sociales, resúmenes de información e ideas para proyectos.

En lugar de empezar desde cero, la herramienta genera un primer borrador que luego se puede editar o ajustar. Esto puede ahorrar tiempo, especialmente para quienes trabajan con documentos o comunicación digital.

Copilot permite escribir textos, resumir información y generar ideas desde una laptop con Windows. Crédito: Imagen creada con AI / Georgina Elustondo | Impremedia

Resumir documentos largos

Otra función muy útil es la capacidad de resumir textos extensos. Copilot puede analizar documentos, artículos o páginas web y generar versiones más breves con los puntos principales.

Esto resulta práctico cuando se necesita revisar información rápidamente o entender el contenido de un texto largo sin leerlo completo.

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Ayuda para trabajar en Word, Excel o PowerPoint

Copilot también se integra con herramientas de Microsoft 365. En programas como Word, Excel o PowerPoint puede ayudar a:

Redactar documentos.

Analizar datos en hojas de cálculo.

Crear presentaciones.

Generar gráficos o resúmenes.

En el caso de Excel, por ejemplo, la IA puede identificar tendencias o explicar lo que muestran los datos en una tabla.

Buscar información sin cambiar de aplicación

Otra característica interesante es que Copilot permite hacer preguntas directamente desde la computadora sin abrir un navegador. El usuario puede pedir información sobre temas diversos, desde noticias hasta dudas cotidianas.

El sistema responde utilizando modelos avanzados de inteligencia artificial y acceso a información actualizada.

Crear imágenes con inteligencia artificial

Copilot también incluye herramientas para generar imágenes. A partir de una descripción escrita, el sistema puede crear ilustraciones, gráficos o diseños que luego se pueden descargar o utilizar en documentos y presentaciones.

Esta función es especialmente popular entre creadores de contenido, estudiantes y diseñadores.

Por qué Copilot se compara con ChatGPT

La comparación entre Copilot y ChatGPT es inevitable porque ambos utilizan tecnologías similares de inteligencia artificial. Sin embargo, la principal diferencia está en el lugar donde se utilizan.

ChatGPT funciona principalmente como una plataforma independiente.

Copilot busca integrarse en programas que las personas ya usan todos los días.

En lugar de abrir una página web para usar inteligencia artificial, la idea es que el asistente esté disponible dentro del sistema operativo y de las aplicaciones de trabajo.

La inteligencia artificial empieza a formar parte de la computadora

La aparición de Copilot marca un cambio importante en la forma en que se utilizan las computadoras. Durante años, las laptops funcionaban principalmente como herramientas donde el usuario hacía todo manualmente. Ahora, cada vez más tareas pueden apoyarse en asistentes de inteligencia artificial.

Para muchos expertos en tecnología, esta integración podría transformar la manera en que las personas escriben, estudian o trabajan frente a la pantalla.

Y para quienes compran una laptop nueva hoy, la inteligencia artificial ya no es algo del futuro: es una herramienta que viene instalada desde el primer día.

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