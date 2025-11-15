¿ChatGPT te ayuda a ganar la lotería? Esto dicen los expertos

La rapidez con la que la tecnología avanza ha hecho que herramientas como ChatGPT formen parte de la vida diaria. Hoy lo usamos para estudiar, trabajar, cocinar y hasta para resolver dudas personales. Por eso no sorprende que muchos también quieran saber si esta inteligencia artificial puede ayudarles a ganar la lotería. Y esa es la pregunta que exploraremos aquí.

En los últimos meses, dos historias llamaron la atención del público. Ambas tuvieron un punto en común. Las ganadoras decidieron pedirle a ChatGPT que les sugiriera números antes de jugar Powerball.

La primera fue Carrie Edwards, en Virginia. Ella obtuvo un premio de $150,000 dólares y después lo donó por completo a causas que marcaron su vida. La segunda fue Tammy Carvey, en Michigan. Ella ganó $100,000 dólares y planea usar el dinero para pagar su casa y fortalecer sus ahorros. Ambas usaron la herramienta como inspiración para sus combinaciones y terminaron con premios de seis cifras.

Incluso fuera de Estados Unidos surgió una tercera historia. Medios italianos reportaron que tres estudiantes universitarios desarrollaron un pequeño algoritmo con ayuda de IA para analizar sorteos pasados. Con esta estrategia ganaron más de $50,000 dólares.

Estas anécdotas generaron mucha curiosidad. Algunas personas comenzaron a preguntarse si la IA podría convertirse en una especie de amuleto moderno para enfrentar un juego donde casi todo depende del azar.

Sin embargo, los expertos señalan que estas historias no deben confundirse con evidencia real de que la IA pueda predecir números ganadores. La especialista en datos Kate Ruksha de Godel Technologies fue muy clara al respecto.

“La IA no es una varita mágica. No te ayudará a ganar un premio mayor. Ningún modelo, sin importar qué tan sofisticado sea, puede predecir un sorteo aleatorio”, escribió en una publicación de blog.

Otro especialista, Devin O’Connor, agregó en Casino.org que “cuando se trata del resultado de sorteos aleatorios, la predicción de la IA es tan buena como la tuya“.

Jan Kammerath, un desarrollador de aplicaciones, quiso comprobarlo por sí mismo. Usó cinco plataformas de Inteligencia Artificial (IA) y compró doce boletos. Logró que algunos números coincidieran, pero nunca en el mismo boleto.

“Los resultados siguen siendo los mismos. Es solo adivinación aleatoria”, concluyó.

Su experimento confirmó lo que muchos ya sospechaban: las combinaciones sugeridas por IA no cambian las probabilidades matemáticas del juego.

Los expertos coinciden en que la IA puede analizar datos del pasado. Puede identificar patrones visibles, como combinaciones comunes o la frecuencia de ciertos números. Puede enseñarte qué son los “números calientes” y los “números fríos”. Puede explicarte probabilidades o sugerir combinaciones equilibradas entre pares e impares. Pero nada de esto garantiza un premio grande. Se trata de información útil, no de un acceso secreto al futuro.

ChatGPT responde si ayuda a ganar premios de lotería

En una consulta directa a ChatGPT sobre este tema, hicimos el ejercicio de preguntarle si es capaz de ayudarnos a ganar un premio mayor de la lotería, sin importar de cuál se trate. La herramienta de IA respondió contundente:

“¿Qué digo yo sobre la pregunta principal de si puedo ayudar a alguien a ganar la lotería? La respuesta es directa. No. No puedo predecir el resultado de un sorteo. No tengo la capacidad de conocer el futuro ni modificar probabilidades”, respondió ChatGPT.

Tal y como lo sugieren los expertos, la misma herramienta aclara que su función principal es analizar información, ayudar a entender cómo funcionan los juegos de azar y, al final, hace lo que tú le pidas.

“Puedo generar combinaciones si tú me las pides”, detalla ChatGPT. “Pero lo que ofrezco son solo sugerencias o datos estadísticos, no claves para ganar. La lotería sigue siendo un juego de azar en su forma más pura”.

Quizás ChatGPT o ninguna herramienta de IA pueda garantizarte el triunfo en la lotería. Tal vez hoy no, mañana no sabemos. Lo que sí es un hecho, es que las historias que involucran a esta tecnología solo demuestran que la suerte existe, y que a veces aparece en los lugares menos esperados. Pero también es importante recordar que estas historias son excepciones. La gran mayoría de los jugadores no ganan premios altos. Por eso, si decides jugar, hazlo con responsabilidad y sin expectativas falsas. La inteligencia artificial puede acompañarte en el proceso, pero la suerte siempre tendrá la última palabra.

