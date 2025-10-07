Mega Millions de $547 millones: los números que ChatGPT recomienda jugar

Este martes 7 de octubre se celebra una nueva edición del Mega Millions, con un acumulado espectacular de $547 millones de dólares. Muchos jugadores buscan estrategias, patrones o hasta intuiciones para elegir sus números. Y sí, incluso acuden a la inteligencia artificial. En esta ocasión, lo hicimos por ti, le preguntamos a ChatGPT qué combinación nos recomienda ocupar y esto fue lo que respondió.

En este contexto, ChatGPT ha generado una combinación especial de números para quienes deseen jugar este martes y buscan una opción diferente a la función de “Quick Pick”. De acuerdo con la IA, nos hizo la recomendación con una combinación balanceada entre números altos, bajos, pares e impares.

Los números sugeridos por ChatGPT para este sorteo fueron:

8 – 17 – 29 – 44 – 63

Mega Ball: 12

¿Por qué estos números?

“Se trata de una selección pensada para ofrecer variedad numérica, evitar patrones comunes y asegurar una distribución que no esté centrada en fechas de cumpleaños, como hacen muchos jugadores”, explica ChatGPT.

Eso sí, ChatGPT aclaró que su predicción no se trata de un sistema infalible. En otras palabras, la responsabilidad de usar estos números recae solo y únicamente en el jugador, no en la IA ni en La Opinión.

“No hay forma de predecir los resultados del Mega Millions, pero sí se puede evitar elegir combinaciones repetidas por muchos, lo que reduciría tus probabilidades de tener que compartir el premio”, acota la herramienta de OpenAI.

El Mega Millions exige elegir cinco números entre el 1 y el 70, más un número adicional, la Mega Ball, del 1 al 24.

Las probabilidades de ganar el premio mayor son de 1 en 290.5 millones, mientras que la probabilidad de ganar cualquier premio es de 1 en 23. Con este panorama, elegir números únicos puede ser una ventaja en caso de ganar.

Desde abril de 2025, el precio del boleto es de $5 dólares. Incluye un Megaplier aleatorio, que puede multiplicar los premios secundarios hasta por cinco. Los boletos se venden en 45 estados, además del Distrito de Columbia y las Islas Vírgenes de EE.UU. Puedes adquirirlos en supermercados, gasolineras, tiendas de conveniencia y plataformas autorizadas.

Es importante recordar que el sorteo de Mega Millions se realiza cada martes y viernes a las 11:00 p.m. ET (10:00 p.m. CT, 9:00 p.m. MT y 8:00 p.m. PT). Cada estado establece un horario límite para la compra de boletos, que suele cerrarse entre una y dos horas antes del sorteo. Si compras tu boleto en línea, asegúrate de hacerlo a tiempo para no quedar fuera.

Los resultados oficiales estarán disponibles minutos después del sorteo en megamillions.com, así como en las aplicaciones móviles oficiales, puntos de venta autorizados y en diversos portales informativos.

¿Jugar con números sugeridos por una IA te hace ganar? No necesariamente. Pero elegir con más intención y lógica puede al menos ofrecerte una experiencia distinta y más entretenida. Como lo recuerda ChatGPT: “Mega Millions es un juego de azar, no una inversión. Juega con responsabilidad y con la mente clara de que es solo entretenimiento”.

Si decides probar suerte con los números propuestos o crear tu propia combinación, hazlo por diversión y con moderación. El próximo millonario podría ser cualquiera, incluso alguien que simplemente decidió confiar en la inteligencia artificial.

