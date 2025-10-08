Subastarán pinturas de Bob Ross: esto recaudarían para la televisión pública

Las obras de Bob Ross, el icónico pintor de voz suave y cabello esponjado, volverán a ser protagonistas, tal como lo fueron la década de 1980 y 1990, solo que esta vez fuera del lienzo y dentro del mercado del arte. Treinta de sus pinturas originales serán subastadas con el fin de recaudar fondos para estaciones de televisión pública en zonas rurales y pequeñas ciudades de Estados Unidos. La iniciativa busca compensar los recortes millonarios en financiamiento federal que han afectado gravemente la operación de estas emisoras.

La casa de subastas Bonhams, en Los Ángeles, será la encargada de lanzar la primera ronda de ventas el próximo 11 de noviembre. Las siguientes subastas se llevarán a cabo en Nueva York, Londres, Boston y también de forma virtual.

Las piezas a subastar, alrededor de 30 pinturas, tienen un valor estimado de entre $850,000 y $1.4 millones de dólares en total, y todas las ganancias serán destinadas a estaciones que reciben contenido de American Public Television (Televisión Pública Estadounidense), distribuidor de programas como The Best of Joy of Painting, America’s Test Kitchen y This Old House.

La mayoría de las obras que estarán en venta fueron pintadas en vivo durante episodios del programa The Joy of Painting, que Ross condujo durante más de una década en la televisión pública. Su estilo calmado y su filosofía de que “no existen errores, solo accidentes felices” lo convirtieron en un símbolo cultural y educativo para millones de espectadores.

“Esta subasta asegura que su legado siga apoyando el medio que trajo su alegría y creatividad a los hogares de América durante décadas”, comentó Joan Kowalski, presidenta de Bob Ross Inc.

A principios de los 90, Bonhams vendió dos escenas de montaña y lago de Ross por $114,800 y $95,750 dólares.

La recaudación de fondos por medio de la subasta surge como respuesta a la eliminación de aproximadamente $1.1 mil millones de dólares del presupuesto federal destinado a la radiodifusión pública, impulsada por la administración de Donald Trump y aprobada por el Congreso. Como resultado, más de 300 estaciones de PBS y unas 240 de NPR han tenido que buscar formas alternativas de financiamiento para mantenerse operativas.

Algunas lograron resultados sorprendentes con campañas de donación, como la estación WQHR en Carolina del Norte, que recaudó más de $200,000 dólares en apenas tres días. Otras, sin embargo, no han tenido la misma suerte y han tenido que recortar personal y reducir programación.

Paula Kerger, presidenta de PBS, advirtió en septiembre que existen estaciones vulnerables que podrían no sobrevivir si las donaciones disminuyen. La propia PBS redujo su presupuesto en un 21% y despidió a alrededor de 100 empleados como parte de sus esfuerzos por adaptarse a la nueva realidad financiera.

Katherine Maher, presidenta de NPR, también expresó preocupación por los efectos de los recortes, señalando que “la desfinanciación de los servicios de medios públicos representa un riesgo real para la seguridad pública del país”.

Las estaciones afectadas por los recortes no solo ofrecen contenido cultural y educativo. En muchas regiones, forman parte clave de los sistemas de alerta y respuesta ante emergencias naturales. Su desaparición podría reducir drásticamente el acceso a información vital para millones de personas en momentos críticos.

Por ello, la subasta de las pinturas de Bob Ross no es solo un evento para coleccionistas de arte. Es una oportunidad para que el legado de uno de los íconos más queridos de la televisión pública se transforme en apoyo concreto para mantener vivas las voces e imágenes que informan, educan y acompañan a comunidades enteras. Si deseas contribuir a esta causa y, al mismo tiempo, adquirir una pieza de la historia cultural estadounidense, esta subasta es una puerta abierta a ambas posibilidades.

