Kroger amplía su alianza con DoorDash para ofrecer su catálogo completo de alimentos

Kroger ha dado un paso clave en su estrategia digital al expandir su colaboración con DoorDash, permitiendo que los consumidores accedan a su catálogo completo de productos a través de la plataforma de entregas.

Desde el 1 de octubre, los clientes pueden hacer pedidos que incluyen todo tipo de alimentos frescos, artículos del hogar y productos de marca propia sin tener que visitar la tienda física.

“Queremos ofrecer a los clientes lo que desean, como lo desean, sin pedirles que renuncien al valor”, expresó Yael Cosset, director digital de Kroger, en un comunicado.

Esta expansión es parte del esfuerzo continuo de Kroger por fortalecer su presencia en el comercio electrónico y responder a la creciente demanda por servicios de entrega rápida y eficientes. Con esta nueva etapa de la alianza, DoorDash se convierte en un canal de acceso completo a la oferta de la cadena, lo cual representa un cambio significativo frente al modelo anterior, que ofrecía una selección limitada de productos.

El crecimiento del negocio digital es una prioridad para Kroger. La compañía reporta ventas anuales por más de $13 mil millones de dólares a través de sus canales en línea, lo que representa cerca del 9% de sus ingresos totales. Aunque no detalla cifras por cada plataforma, ha confirmado que las entregas a domicilio están impulsando gran parte de ese crecimiento.

De hecho, según sus últimos datos, las ventas por entrega aumentaron un 20% este año, superando el crecimiento general de su negocio digital, que fue del 15%.

Esta filosofía ha guiado las decisiones recientes de la empresa, incluyendo su apuesta por trabajar con socios como DoorDash, Instacart y Uber Eats.

Desde DoorDash también celebraron esta expansión.

“Con Kroger ahora disponible en DoorDash a nivel nacional, millones de clientes pueden comprar con la comodidad de la entrega a demanda”, señaló Prabir Adarkar, director de operaciones de la compañía.

Además, Adarkar indicó que Kroger es uno de los supermercados más buscados dentro de su aplicación.

Kroger, con sede en Cincinnati, opera más de 2,700 tiendas en 35 estados bajo distintas marcas regionales como Ralphs, Mariano’s, King Soopers, entre otras. Su alcance nacional y su capacidad logística la posicionan como un actor dominante en el mercado minorista de alimentos.

Por su parte, DoorDash es una de las plataformas de comercio de entrega a domicilio más importantes de EE.UU. Desde su fundación en 2013, la compañía se ha expandido a más de 30 países, con la tecnología como su más grande aliada para ofrecer valor a los consumidores que desean que sus alimentos y productos lleguen a casa o a cualquier otro lugar.

