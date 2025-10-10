Monedas de 25 centavos que valen hasta $8,500

Aunque comúnmente se usan para el cambio diario, algunas monedas de 25 centavos pueden valer cientos o incluso miles de dólares, dependiendo de su año, condición y errores de acuñación. En esta ocasión, te contaremos cuáles son las monedas que podrían convertir una simple “quarter” (como se les conoce a las monedas de 25 centavos en Estados Unidos) en una fortuna inesperada de hasta $8,500 dólares.

Las monedas de 25 centavos tienen una larga historia en Estados Unidos. Las primeras fueron acuñadas en 1796, según el sitio especializado JM Bullion. Sin embargo, la producción masiva comenzó en la década de 1830, y desde 1932, los cuartos con la imagen de George Washington se han vuelto los más comunes.

Hasta 1964, estas monedas estaban hechas en su mayoría de plata, lo cual también puede aumentar su valor en el mercado numismático. Pero lo que realmente eleva el precio de algunas de estas piezas son los errores de acuñación o las ediciones limitadas.

Los expertos en numismática usan una escala de 1 a 70 para clasificar el estado de las monedas. Mientras más alto sea el número, mayor es su valor. Por ejemplo, una moneda con grado MS-66 (muy cerca de la perfección) puede valer miles de dólares, incluso si su valor nominal es de solo 25 centavos.

Un caso notable es una moneda de 1932 que alcanzó los $143,000 dólares, según CoinValueChecker, gracias a su excelente conservación y rareza.

1. Moneda de 25 centavos Washington de 1943 con error de doble acuñación (Double Die Obverse)

Este cuarto de dólar tiene un error visible sin necesidad de lupa. La duplicación puede notarse en el lema “In God We Trust”, en la palabra “Liberty” y en la fecha. Incluso en baja calidad puede valer $135 dólares, pero uno clasificado como “casi sin circular” (grado 58+) alcanza los $8,500 dólares, según CoinValueChecker.

2. Moneda de 25 centavos Washington de 1932-D

Acuñado en Denver, este cuarto es uno de los más buscados por coleccionistas. Incluso en condiciones muy desgastadas puede valer $225 dólares. Si está en buen estado, el valor sube a $525 dólares o más.

3. Moneda de 25 centavos Washington de 1932-S

Con una tirada limitada de solo 408,000 unidades, esta moneda acuñada en San Francisco es rara. Si se conserva en buen estado, puede venderse por alrededor de $360 dólares.

4. Moneda de 25 centavos Washington de 1934 con doble acuñación en el anverso

Otro error valioso, donde la imagen del frente fue duplicada al acuñarse. Una pieza bien conservada puede alcanzar $440 dólares en el mercado.

5. Moneda de 25 centavos Washington de 1950-S/D y 1950-D/S

Estos dos cuartos presentan un error conocido como sobreacuñación de marcas de ceca. En el primero, la marca “S” de San Francisco está sobrepuesta a la “D” de Denver, y en el segundo ocurre lo contrario.

1950-D/S: valor aproximado $220 dólares

1950-S/D: puede llegar hasta los $325 dólares

