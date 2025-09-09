Las 9 monedas de 25 centavos más valiosas en circulación

Hace unos días, en La Opinión compartimos la historia de una moneda valorada en $3.1 millones de dólares encontrada en una gasolinera. Si bien la denominación era de 50 centavos, lo relevante del hecho es poder tener una pieza valorada en el mercado numismático, debido a que se mantiene en circulación. Lo que nos hace mostrarte las 9 monedas de 25 centavos que son muy valiosas y que podrías tener en tu cambio.

Las monedas de 25 centavos, conocidos quarters en inglés, siguen siendo de las piezas más respetadas en el bolsillo de cualquier estadounidense. Más grandes que un dime y con más valor que un penny, los quarters no solo sirven para comprar cosas pequeñas, sino que algunos pueden incluso cambiar tu situación financiera.

Si tienes la costumbre de acumular monedas en frascos o cajones, tal vez sea hora de revisarlas. Algunas monedas de 25 centavos que aún están en circulación pueden valer cientos o incluso miles de dólares en el mercado de coleccionistas.

Toma en cuenta que el valor de las monedas de 25 centavos que te vamos a mostrar, son piezas en condiciones excepcionales, por lo que si las tuyas están gastadas, su valor será menor.

1. Moneda de 25 centavos Washington 1982-P

Esta moneda, una de las más modernas del listado, fue vendida en septiembre de 2019 por $10,200 dólares.

2. Moneda de 25 centavos Washington 1965 Type 2

Este quarter marcó el cambio de la plata al recubrimiento metálico. Su rareza y estado la hacen altamente codiciada. En enero de 2005, se vendió por $12,650 dólares.

3. Moneda de 25 centavos Washington 1942

Una pieza con acabado proof, destinada originalmente a coleccionistas, se vendió en diciembre de 2020 por $16,800 dólares.

4. Moneda de plata de 25 centavos Washington 1962-D

Acuñada en Denver y hecha de plata, esta moneda es buscada por su pureza y su calidad de impresión. Se vendió en $18,400 dólares en abril de 2012.

5. Moneda de plata de 25 centavos Washington 1976-S

Parte de la edición especial del Bicentenario, se vendió en junio de 2019 por $19,200 dólares. La versión de plata acuñada en San Francisco es especialmente valiosa.

6. Moneda de 25 centavos 1943 con error de acuñación

El error de acuñación (doble imagen en el anverso) la convierte en una joya para cualquier numismático. Una de estas piezas se vendió en $22,250 dólares en marzo de 2020.

7. Moneda de plata de 25 centavos Washington 1963-D

Otra pieza de Denver con composición de plata y en estado impecable se vendió en agosto de 2022 por $24,000 dólares. Su pureza metálica sigue atrayendo compradores.

8. Moneda de plata de 25 centavos Washington 1964-D

Una de las últimas monedas de 25 centavos hechas con plata antes del cambio a aleaciones modernas se vendió por $38,400 dólares en 2021.

9. Moneda de 25 centavos Washington 1932-D

La más valiosa de la lista: $143,750 dólares. Este quarter de 1932 con marca “D” es extremadamente escaso en alta calidad. Un verdadero tesoro vendido en 2008.

