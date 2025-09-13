Próximo pago del Seguro Social supera los $2,000: ¿te toca uno?

El próximo miércoles 17 de septiembre, muchos beneficiarios del Seguro Social recibirán sus pagos habituales. Este pago corresponde a una serie de cheques que la Administración del Seguro Social (SSA) distribuye de acuerdo a un cronograma específico, y si te preguntas si te toca a ti, la clave está en el día que naciste, sin importar el mes en el que lo hayas hecho.

Los beneficiarios del Seguro Social que recibirán su pago el próximo miércoles son aquellos cuya fecha de nacimiento (o la de un miembro relevante de la familia, como el cónyuge) cae entre el 11 y el 20 de cada mes. Esto se debe a que la SSA distribuye los pagos a los beneficiarios de acuerdo a un calendario basado en sus fechas de nacimiento. Si naciste entre estos días, este próximo miércoles verás tu pago en cuenta.

Cada mes, la SSA sigue un cronograma fijo de pagos para que los beneficiarios reciban su dinero de forma organizada. Para este mes de septiembre, los pagos se distribuyen de la siguiente manera:

Miércoles 10 de septiembre: para beneficiarios nacidos entre el 1 y el 10 del mes.

Miércoles 17 de septiembre: para beneficiarios nacidos entre el 11 y el 20 del mes .

. Miércoles 24 de septiembre: para beneficiarios nacidos entre el 21 y el 31 del mes.

Si bien la mayoría de los beneficiarios reciben sus pagos en una de estas tres fechas mensuales, hay ciertos grupos que no siguen este patrón. Las personas que comenzaron a recibir sus beneficios antes de mayo de 1997 suelen recibir su pago el tercer miércoles de cada mes.

Además, los beneficiarios de Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI) reciben sus pagos el primer día de cada mes, aunque en septiembre debido a que el 1 de septiembre fue feriado, se adelantó el pago a viernes 29 de agosto.

Para la gran mayoría de los beneficiarios, que son trabajadores jubilados, el monto promedio que reciben mensualmente es $2,008.31 dólares. Este es el pago típico para aquellos que cotizaron durante su vida laboral y alcanzaron la edad para jubilarse.

Para quienes reciben beneficios por discapacidad (SSDI) o por fallecimiento de un familiar (beneficiarios de sobrevivientes), el pago mensual promedio es de $1,582.95 y $1,575.30 dólares, respectivamente.

La mayoría de los pagos del Seguro Social se realizan electrónicamente. Menos del 1% de los beneficiarios sigue recibiendo sus cheques en papel, ya que la SSA está en proceso de eliminar los pagos en formato físico.

Los beneficiarios pueden elegir entre dos métodos principales de pago:

Depósito directo: la forma más común y segura. Los beneficiarios proporcionan los detalles de su cuenta bancaria a través del portal my Social Security (Mi Seguro Social) para recibir el dinero directamente en su cuenta.

Tarjeta de débito Direct Express: este método es utilizado por aquellos que no tienen cuenta bancaria. La tarjeta funciona como una tarjeta de débito federal y puede ser utilizada en cualquier establecimiento que acepte pagos con tarjeta.

Recuerda: Si tu fecha de nacimiento se encuentra dentro del rango de los días 11 al 20 de este mes, el miércoles 17 de septiembre recibirás tu pago. Es importante que estés al tanto de tu fecha de pago para que puedas organizar tus finanzas de manera eficiente y sin sorpresas.

