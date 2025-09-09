Seguro Social: quiénes recibirán un pago de $2,000 el 10 de septiembre

Millones de personas en Estados Unidos que reciben beneficios del Seguro Social podrían ver reflejado un pago de aproximadamente $2,000 dólares el miércoles 10 de septiembre. Esta fecha forma parte del calendario regular de pagos que administra la Administración del Seguro Social (SSA), y que determina quién recibe su dinero dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario o del trabajador al que están vinculados sus beneficios.

La SSA distribuye la mayoría de sus pagos mensuales en tres fechas diferentes: el segundo, tercer y cuarto miércoles de cada mes. Esta organización permite distribuir eficientemente los fondos entre los cerca de 70 millones de beneficiarios en todo el país. El próximo pago será este miércoles 10 de septiembre de 2025, y corresponde al segundo miércoles del mes.

El pago del 10 de septiembre corresponde a los beneficiarios cuya fecha de nacimiento (o la del familiar en caso de pensiones derivadas) cae entre el 1 y el 10 de cualquier mes. Esto incluye a quienes reciben beneficios por jubilación, discapacidad (SSDI) o beneficios por sobreviviente.

El monto promedio para los beneficiarios jubilados es actualmente de $2,006.69 dólares mensuales, de acuerdo con datos oficiales de la SSA. En el caso de trabajadores con discapacidad, el promedio es de $1,582.38 dólares, mientras que quienes reciben beneficios por sobreviviente obtienen $1,574.28 dólares al mes en promedio.

Es importante destacar que no todos los beneficiarios del Seguro Social reciben sus pagos en estos miércoles. Aquellos que comenzaron a recibir beneficios antes de mayo de 1997 siguen cobrando sus cheques el día 3 de cada mes, sin importar su fecha de nacimiento. En este mes de septiembre, su pago fue emitido el miércoles 3.

Por otro lado, los beneficiarios del programa SSI (Seguro de Ingreso Suplementario), que está dirigido a personas de bajos ingresos mayores de 65 años o con alguna discapacidad, reciben su dinero usualmente el día 1 de cada mes. Sin embargo, como el 1 de septiembre fue feriado federal, este grupo recibió su pago de forma anticipada el viernes 29 de agosto.

También existen más de 2.5 millones de personas que reciben ambos beneficios: SSI y Seguro Social. Estos beneficiarios dobles recibieron su pago de SSI el 29 de agosto y su cheque regular del Seguro Social el 3 de septiembre, siguiendo el calendario ajustado por el feriado.

Para saber con precisión la fecha de tu pago, puedes consultar el calendario completo de pagos en el sitio oficial de la SSA. Recordar tu fecha de nacimiento y saber si comenzaste a recibir beneficios antes o después de mayo de 1997 es clave para anticipar cuándo te depositarán.

Para evitar cualquier confusión con tus pagos es fundamental que tengas claros dos aspectos: cuándo comenzaste a cobrar los beneficios (antes o después de 1997) y tu fecha de nacimiento. Si no cumples con los requisitos antes mencionados, ya cobraste tu pago del Seguro Social de septiembre o lo recibirás después.

Si tienes algún problema con tu pensión, puedes comunicarte al 1-800-772-1213 en un horario de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 7:00 p.m., hora local. También puedes ingresar a tu cuenta my Social Security y saber el estado de tu depósito.

También te puede interesar: