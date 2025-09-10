Powerball de $1,787 millones: ¿qué ganan las tiendas que vendieron los boletos premiados?

El asombroso sorteo de Powerball del sábado 6 de septiembre dejó dos boletos ganadores del histórico premio de $1,787 millones de dólares, el segundo más grande de esta lotería. Uno fue vendido en Texas, y el otro en Missouri. Hoy nos preguntamos: ¿qué ganan realmente las tiendas que entregaron esos boletos afortunados?

En Missouri, el boleto ganador se vendió en la tienda QuikTrip, ubicada en el 12110 de Lusher Road, en St.?Louis. La Lotería de Missouri celebró el premio ganado dentro de su jurisdicción.

“¡Felicitaciones al último ganador del premio mayor de Powerball de Missouri!”, comentó Lester Elder, director ejecutivo de la Lotería de Missouri.

Elder recordó que esta es la ves número 32 en que un ganador local se lleva un premio mayor de la popular lotería. También destacó que se trata de “una noche de récord para la Lotería de Missouri”: el pozo de $893.5 millones de dólares supera con creces el anterior récord de $293.7 millones de dólares alcanzado en 2012.

Tras 42 sorteos sin ganador, el premio finalmente estalló. Durante ese tiempo, las ventas generaron aproximadamente $16.9 millones de dólares para la educación pública, mientras que los comercios recibieron cerca de $2.5 millones de dólares en comisiones.

En Texas, el boleto ganador se vendió en una pequeña gasolinera rural: Big’s Gas Station, junto a la autopista US 290 en Fredericksburg, a unos 75 millas al oeste de Austin. La gerente, Melanie Carter, se sorprendió al recibir la noticia.

“Nadie espera que su tienda sea la que venda un boleto millonario… pero aquí estamos”, comentó con asombro a CBS Austin.

¿Ganan dinero las tiendas que venden un boleto premiado?

Sí. No obstante, la cantidad que reciben los comercios minoristas que vendieron un boleto que gane el premio mayor de Powerball o de otros juegos depende del estado en el que se encuentre.

Cada estado tiene su propio programa de incentivo, con el que se le da un bono fijo a las tiendas que venden boletos del premio mayor. Sin embargo, tal como pasa en el tema de los impuestos estatales, que benefician un poco más al ganador de Texas que al misuriano, el comercio texano recibirá más compensación que el de la tienda en Missouri.

Según Lotto Analyst, en Missouri, el comercio que vendió el boleto ganador Powerball recibe un bono de $50,000 dólares. Si bien esta cantidad no es nada despreciable, se queda muy lejos de la bonificación que se otorga en Texas.

En el estado de la Estrella Solitaria, el incentivo puede ser incluso mayor. Los minoristas texanos pueden obtener hasta $1 millón de dólares por vender boletos ganadores del premio mayor.

Además, los minoristas también obtienen comisiones por cada ticket vendido, que suelen rondar el 5% del precio del boleto. Aunque esto genera ingresos constantes, el verdadero beneficio llega con el bono por el boleto ganador.

La venta del boleto ganador no solo representa un ingreso extra. Para QuikTrip y Big’s Gas Station, la noticia generó una visibilidad inesperada y un notable aumento en el tráfico de clientes, especialmente durante la escalada del acumulado de Powerball. En el caso de debut de Big’s Gas Station, abierta apenas en febrero, la demanda fue tan alta que ni siquiera se sabía quién imprimió el boleto afortunado.

Estos incentivos muestran cómo la lotería beneficia indirectamente a los negocios de barrio. No solo por las comisiones que reciben por cada boleto vendido, que se potencia cuando los premios mayores llegan a altas cifras, como el más reciente de Powerball y Mega Millions (que ahora ronda los $380 millones de dólares), también por los bonos y la visibilidad que reciben cuando algún cliente gana el jackpot. Ese dinero puede convertirse en mejoras para su establecimiento, expansión o servicio comunitario, así sean $50,000, como en el caso de Missouri, o $1 millón de dólares, como en el caso de Texas.

