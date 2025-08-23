Seguro Social confirma un pago adelantado por el Día del Trabajo en EE.UU.

La Administración del Seguro Social (SSA) confirmó que varios beneficiarios recibirán un pago adelantado en agosto debido al cierre por el Día del Trabajo en Estados Unidos de septiembre. Esta decisión busca evitar demoras en los depósitos mensuales y asegurar que los hogares puedan contar con sus fondos a tiempo.

Los principales beneficiarios de este adelanto serán quienes reciben el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI).

Habitualmente, estos pagos se emiten el primer día de cada mes. Sin embargo, dado que el 1 de septiembre de 2025 cae en lunes feriado, los pagos correspondientes se adelantarán al viernes 29 de agosto.

Este cambio se suma al depósito ya efectuado el 1 de agosto, lo que significa que quienes reciben SSI recibirán dos pagos en agosto. Es importante aclarar que el segundo depósito corresponde al mes de septiembre, por lo tanto, en ese mes no se emitirá un nuevo cheque.

Por otro lado, los beneficiarios del Seguro Social que no reciben SSI seguirán recibiendo sus pagos conforme al calendario regular, basado en su fecha de nacimiento:

Quienes nacieron entre el 1 y el 10 de cualquier mes ya recibieron su pago el 13 de agosto.

Aquellos con cumpleaños entre el 11 y el 20 recibirán su dinero el 20 de agosto.

Mientras que los nacidos del 21 al 31 lo harán el 27 de agosto.

En 2025, el pago promedio mensual del Seguro Social aumentó a $1,976 dólares, gracias a un ajuste del 2.5% por el costo de vida (COLA). Este incremento busca compensar el impacto de la inflación en el poder adquisitivo de los beneficiarios. En junio de 2025, el cheque promedio de Seguro Social para todos los beneficiarios era de $1,861 y $2,005 dólares para los trabajadores retirados, según la Senior Citizens League.

Sin embargo, no todo son buenas noticias. A partir de julio, la SSA comenzó a recuperar pagos en exceso realizados en años anteriores. En algunos casos, se están reteniendo hasta el 50% del cheque mensual para recuperar esas cantidades. Los beneficiarios que enfrenten esta situación pueden presentar el formulario SSA-632 para solicitar una reconsideración o alivio del cobro.

El pasado 15 de agosto, el Seguro Social cumplió 90 años. Sin embargo, los problemas financieros del programa sugieren que podría quedarse sin fondos suficientes para pagar los beneficios completos antes de cumplir su siglo de existencia. Este sería uno de los mayores desafíos que deben resolverse con ayuda del Congreso.

